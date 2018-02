Ciudadanos constata que el PP no quiere tocar "la almendra" del sistema electoral

Actualizado 21/02/2018 20:22:56 CET

Ciudadanos se abre al sistema de segunda vuelta que plantea el PP para municipales, pero propone extenderlo a generales y autonómicas

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha asegurado tras la reunión de su partido con el PP sobre la reforma electoral que los 'populares' no tienen "voluntad política" de tocar "la almendra" del sistema, que afecta a la proporcionalidad y el reparto de escaños. Sobre la propuesta del PP para la elección directa de los alcaldes con un sistema de segunda vuelta, Girauta ha dicho que le parece una cuestión secundaria, pero que Cs no se cierra a ella e incluso podría aplicarse en las elecciones generales y autonómicas.

"No hay voluntad política de mejorar la proporcionalidad por parte del PP", ha declarado en rueda de prensa el portavoz del partido naranja, que ha manifestado su "decepción". El encuentro de este miércoles entre Girauta y el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha sido precedido por las reuniones que Ciudadanos mantuvo con Unidos Podemos, que también apuesta por cambiar el sistema de reparto de los escaños, y con el PSOE, que dijo que no lo consideraba un tema prioritario.

Puesto que el PP y el PSOE "no desean cambiar lo sustancial" en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), el partido presidido por Albert Rivera apuesta por no "engañar a la gente" y admitir que la subcomisión abierta en el Congreso para reformar esa norma es en realidad un "teatrillo".

El portavoz de la formación naranja ha enmarcado la posición de los 'populares' en una "deriva muy extraña de incumplimientos" con Ciudadanos del pacto de investidura que alcanzaron para elegir a Mariano Rajoy presidente del Gobierno, especialmente de los asuntos sobre regeneración democrática. "Está encastillado y a la defensiva", ha lamentado.

En cambio, Hernando ha asegurado que esta tarde ha visto que Ciudadanos "no pretende" mantener los acuerdos de investidura alcanzados y ha cargado contra las acusaciones al PP de no cumplir la parte relativa a regeneración. "Yo salgo regenerado todos los días a la calle. No van a darme lecciones", ha censurado.

POSIBILIDAD DE PACTAR OTRAS CUESTIONES

Con respecto a lo que se podría acordar, Girauta ha mencionado el abaratamiento de las campañas electorales --aunque al PP no le convence la idea de un 'mailing' único--, las listas desbloqueadas o el voto desde el extranjero. "Pero insisto, hay una almendra, la proporcionalidad, lo que hace que los nacionalistas estén sobrerrepresentados y que otros con un montón de votos tengan un diputado o ninguno", ha insistido.

Hernando, por su parte, ha sido muy crítico con la convocatoria: ha asegurado estar "perplejo" porque Ciudadanos no les ha planteado "absolutamente nada". También ha criticado la reforma que este partido estudia con Podemos porque a su juicio sólo tiene como objetivo perjudicar al PP; de estar en vigor, ha advertido, hubiera rebajado el resultado de Inés Arrimadas en Cataluña y ha ironizado al respecto si Albert Rivera baraja perjudicar a su candidata allí.

El portavoz 'popular' ha acusado a Cs de reunirles para revisar el apartado 97 del acuerdo de investidura alcanzado entre ambos partidos pero no querer desarrollarlo. Según ha dicho, ese punto habla de alcanzar una reforma electoral por consenso, que no es lo que en su opinión se está buscando, y también de modificar la elección de los alcaldes. Es esto lo que hoy ha planteado el PP, que está abierto a debatir su propuesta en la subcomisión sobre la reforma electoral del Congreso.

Si no hay un amplio acuerdo para cambiar la fórmula electoral de la Ley D'Hont, ha reivindicado Hernando, "apliquémonos a otra cosa donde a lo mejor es posible el consenso". Las elecciones que están ya convocadas son las municipales del año que viene y a la propuesta del PP se suma a la que ya ha planteado en el pasado también el PSOE. "Tenemos tiempo", ha sentenciado.

PROPUESTA DEL PP PARA LAS MUNICIPALES

La propuesta que el PP ha entregado a Ciudadanos en el encuentro, y que la formación de centro se ha comprometido a estudiar, es una modificación de la LOREG para establecer un sistema de prima de mayoría y doble vuelta electoral en las elecciones municipales.

El PP ha plantea que se permita conceder la mayoría absoluta en un ayuntamiento al partido que gane las elecciones municipales pero que sólo obtenga un 35% de los votos válidos, siempre que saque una ventaja de cinco puntos al siguiente, o incluso con un 30% por ciento de los votos si además saca diez puntos de diferencia a la segunda lista.

En el documento, recogido por Europa Press, los 'populares' precisan el sistema de prima de mayoría y plantean también otra posibilidad, una segunda vuelta en el caso de que esos requisitos de porcentaje de voto y distancia con el segundo competidor no se cumplan. Las candidaturas que obtuviesen al menos el 15 por ciento de los votos válidos emitidos, concurrirían a otro proceso electoral, y si alguna logra más del 40 por ciento de los votos o se distancia en al menos siete puntos de la siguiente, también se le adjudicará la mitad más uno de los concejales.

Refiriéndose concretamente al sistema de segunda vuelta, el portavoz de Ciudadanos ha indicado que se podría abrir un debate sobre su posible aplicación "para el conjunto de los niveles electorales" en España, no solo en el ámbito de los ayuntamientos.

Si los dos partidos más votados compiten en una segunda votación, "la mayoría no necesariamente tiene que ir al primero", sino que "a lo mejor va a al que quedó segundo en la primera vuelta", ha apuntado, si bien ha aclarado que cuando Cs realiza proyecciones sobre distintos modelos electorales, no lo hace pensando en los resultados que ellos podrían obtener y si les beneficiaría más o menos.