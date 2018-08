El Gobierno llama a Torra a "rebajar la tensión" y le recuerda que "los límites" están claros

Actualizado 31/08/2018 15:25:56 CET

Reitera la intención de "trabajar por un acuerdo" en el Estatut, que es el que podría votarse y no un referéndum de autodeterminación

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo no está dispuesto a entrar en ninguna "escalada dialéctica" con el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, a quien ha instado a "rebajar la tensión" y a tener "la inteligencia" de aprovechar la vía del diálogo, porque si bien no ha estado sobre la mesa la aplicación del 155 en Cataluña, "los límites" están claros.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá se refería así a la situación después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzase un mensaje a Torra desde Colombia recordándole las consecuencias del "desacato" y de la "unilateralidad", y este le contestase en redes sociales que "creía haber entendido" que el objetivo era buscar una solución política.

"El Gobierno no tiene ninguna intención de recorrer ninguna escalada dialéctica ni un aumento de tensión y, precisamente, lo que quiere el Gobierno es que el Govern rebaje su tensión, porque lo que no puede de ninguna de las maneras es establecer a modo de ultimátum cuestiones que para nada están en lo que significa un camino hacia la normalidad y hacia la salida de un conflicto político", ha apuntado.

De hecho, ha asegurado que aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución en Cataluña es algo que "no ha sido objeto de debate por el Gobierno en ningún momento" y "no se ha mencionado, ni hablado, ni tratado, ni ha sido objeto de ningún tipo de consideración".

DIÁLOGO DENTRO DE LA LEY

En esta línea, ha llamado a "dar una oportunidad al diálogo en el marco de la ley" porque el Ejecutivo "sabe perfectamente cuáles son los límites" y "nadie" les va a "embaucar". Cree, no obstante, "que tiene que haber suficiente inteligencia en el otro lado como para aprovechar la oportunidad del pasillo abierto en política". "Demos una oportunidad a la política; el otro camino ya lo conocemos", ha señalado.

Por ello, Celaá ha insistido en que es "deseable" que se mantenga la reunión pactada para este otoño entre Sánchez y Torra, de manera que ambos Gobiernos puedan "continuar por el camino político" que se han trazado. Eso sí, ha avisado de que el Ejecutivo sabe cuáles son "los límites de la legalidad" y que espera "reciprocidad" de la Generalitat.

Respecto a la posibilidad de pactar un referéndum no vinculante con la Generalitat, Celaá ha aseverado que el Gobierno en ningún caso acepta "un referéndum que no es constitucional y no existe en ninguna constitución democrática del mundo".

Ha reiterado la intención del Gobierno de "trabajar por un acuerdo" en el Estatuto catalán --por los artículos declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional-- y ha manifestado que "ese acuerdo" es el que podría votarse y no un referéndum de autodeterminación.

PIDE A TORRA DEFENDER A TODOS LOS CATALANES

La ministra de Educación le ha recordado a Torra que es el presidente de todos los catalanes y que, como tal, "su máximo interés" es defender el de todos ellos "como haría el presidente de cualquier gobierno".

Por último, ha reivindicado la labor del Ejecutivo con la crisis catalana y ha subrayado que aunque se encontraron con "una vía bloqueada", han conseguido que se reúna la comisión bilateral con Cataluña siete años después y, con ello, "abrir los caminos a una interlocución".