El Senado abre la puerta a ampliar las concesiones de nacionalidad por lagunas de la Ley de Memoria Histórica

Publicado 18/06/2018 19:18:21 CET

El PP acepta una proposición de ley de Unidos Podemos recalcando que es lo mismo que él propuso en 2009

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Senado aprobará este lunes la toma en consideración de una proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para ampliar la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de españoles nacidos en el extranjero, por la vía de cubrir ciertas lagunas de la actual Ley de Memoria Histórica.

Así será gracias al voto a favor del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara y que, según ha dicho la senadora Esther Muñoz de la Iglesia, ya presentó en 2009 "una moción exactamente en los mismos términos" para "subsanar los errores que tenía la famosa ley".

Muñoz de la Iglesia ha explicado el apoyo del PP por coherencia con aquella decisión y "por justicia" porque, según ha dicho, el PP "siempre ha apoyado todas las medidas que puedan resarcir a todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura".

La senadora ha afeado al PSOE y a ERC que entonces no quisieran aceptar su moción y lo ha achacado a que la ley era "sectaria y revanchista" pese a que se presentaba como "reconocimiento a todos los que habían sufrido persecución, encarcelamiento y asesinato por la dictadura, algo que es de justicia y que ningún demócrata puede negar".

De hecho, ha asegurado que el Gobierno del PP "ha continuado con la política del mapa de fosas" tanto en el ámbito nacional como en las comunidades autónomas donde gobiernan, dotándola de partidas presupuestarias.

La senadora del PP ha sido la última en intervenir, después de que tanto el PSOE como el PNV y ERC hayan aceptado la proposición de Unidos Podemos. Una vez aceptada la toma en consideración, la ley pasa al Congreso para ser debatida.

Según ha informado el grupo 'morado' en el Senado la proposición de ley la han elaborado junto al Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Ce.DEU), que lleva años denunciando que la ley de Memoria Histórica tiene carencias que han generado "situaciones injustas o asimétricas".

Se trata de incluir en la ley casos como los de familias de padres españoles en los que algunos descendientes sí tienen la nacionalidad y otros no, en función de si eran o no mayores de edad cuando entró en vigor la ley, o excepciones como el de los nietos de españolas casadas con un no español antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, fecha hasta la que éstas no podían transmitir la nacionalidad.

También quedaron fuera de la Ley de Memoria Histórica los nietos de emigrantes por causas económicas que obtuvieron la nacionalidad del país de acogida y perdieron la española antes del nacimiento de sus hijos, y los nietos de españoles que tenían la nacionalidad pero la perdieron por no ratificar su deseo de conservarla al cumplir su mayoría de edad.

En este último caso, explica Unidos Podemos, algunos pudieron recuperar la nacionalidad y otros no, porque no hubo instrucción específica y se dejó a la interpretación de cada registro consular.