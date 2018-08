Más de 200.000 familias no pueden permitirse llevar a sus hijos a una escuela infantil, según la asociación AMEI

Publicado 29/08/2018 16:54:23 CET

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 200.000 familias españoles no se pueden permitir económicamente llevar a sus hijos de entre 0 y 3 años a una escuela infantil, según ha denunciado la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) basándose en los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Según este estudio, más de la mitad de las familias con niños entre 0 y 3 años no llevan a sus hijos a centros de educación infantil, y más de 200.000 no lo hacen porque no pueden permitírselo", explica la asociación en un comunicado para denunciar "la insuficiencia de la actual red de escuelas de educación infantil para atender la demanda real existente".

La AMEI asegura, en base a los datos del INE, que en el 30,9% de estos hogares se habría deseado poder "utilizar los servicios de centros de educación infantil" y en un 52,4% de los casos la escasez de ingresos fue el principal motivo para prescindir de una escuela infantil.

"La última Encuesta de Condiciones de Vida pone de manifiesto la incapacidad de las instituciones públicas en España para garantizar una real igualdad de oportunidades para todos los niños, puesto que no existen mecanismos suficientes para que las familias con menos ingresos puedan matricular a sus hijos en centros infantiles en un momento crucial de su desarrollo", denuncia el presidente de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Juan Sánchez Muliterno.

Esta asociación defiende que "la educación de cualquier niño debe comenzar inmediatamente después de su nacimiento y con el apoyo de centros con profesionales especializados independientemente del nivel de renta de sus familias". Según la AMEI, de esta manera se reducen las tasas de abandono y fracaso escolar.

"Está demostrado que un niño que no ha asistido a una escuela infantil tiene muchas más opciones de no terminar de integrarse en la escuela y en consecuencia ser un serio candidato que sumar en la lista del fracaso escolar, con las secuelas que ello tiene", aseguran.

"Al mismo tiempo, una mejora en la incorporación temprana de los niños a centros de educación infantil juega a favor de la conciliación familiar y laboral de las mujeres, todavía principales encargadas del cuidado de los niños", añaden desde AMEI.