Abascal lamenta que "los narcos tengan mejores medios que los guardias civiles" tras choque con narcolancha en Almería

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una atención a los medios en Estepona (Málaga). - VOX ANDALUCÍA

ESTEPONA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lamentado el choque que ha sufrido una embarcación del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) con una narcolancha cargada con petacas de gasolina en el marco de una persecución en aguas del Mediterráneo sin que ningún agente haya resultado herido en Almería.

"Gracias a Dios no ha muerto ningún servidor público, pero este es el pan nuestro de cada día. Desde hace mucho tiempo los narcos tienen mejores medios que los guardias civiles, que los policías, que los servidores de aduanas", ha afirmado en una atención a los medios en Estepona (Málaga).

Abascal ha remarcado que las fuerzas de seguridad "tienen limitaciones jurídicas" en la lucha contra el narcotráfico "por culpa de políticos cobardes". "Quiero que sepan los guardias civiles y las familias de los guardias civiles que nos defienden de los narcos, que nosotros estamos con ellos, que queremos darles medios jurídicos. Si alguien tiene que perder la vida, que sean los delincuentes y los narcotraficantes", ha remarcado.

Fuentes de la AEAT y de la Subdelegación de Gobierno han confirmado a Europa Press que los hechos tuvieron lugar en aguas alejadas de Almería, donde tuvo lugar una persecución en la que una de las embarcaciones implicadas maniobró de forma que se subió sobre otra narcolancha y acabó por "tocar" la embarcación de Vigilancia Aduanera.

En este sentido, la patrullera registraron daños únicamente en una de las ventanillas laterales de la nave junto al puente de mando, aunque solo el cristal quedó destruido. Asimismo, ningún funcionario resultó herido a consecuencia de la situación.

Por su parte, los ocupantes de las embarcaciones neumáticas implicadas pudieron agruparse en una única narcolancha y huir del lugar mientras que la segunda embarcación se quedó en la zona sin posibilidad de remolcarla hasta el Puerto de Almería.