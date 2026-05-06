Abren juicio oral contra un imam acusado de agresión sexual a un menor en Almería

Archivo - Entrada de la Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha abierto juicio oral contra un imam de la provincia acusado de un presunto delito de agresión sexual a un menor de edad cuando contaba con ocho años de edad y al que conoció en el templo al que el pequeño acudía a rezar junto con otros niños.

La Sección Tercera ha rechazado la revocación del sumario que solicitaba la defensa del acusado para la práctica de nuevas diligencias, toda vez que ha confirmado el fin de la instrucción realizada por un juez de Huércal-Overa, ante lo que la Fiscalía ha mostrado su conformidad, según consta en el auto consultado por Europa Press.

Los hechos habrían tenido lugar al menos desde el año 2015, cuando el acusado estaba al cargo de una mezquita a la que acudía el menor. Según se desprende de la investigación, habrían sido varios los episodios de carácter sexual a los que el niño habría sido sometido durante casi dos años por parte del acusado, quien se habría aprovechado de su condición de profesor.

En este sentido, la víctima también habría sufrido amenazas y golpes tanto en el transcurso de dichas agresiones para evitar que gritase como para evitar que contara lo sucedido a su cedido a su familia y el entorno más cercano, a quienes el acusado dañaría, conforme a las intimidaciones que constan en el procedimiento.