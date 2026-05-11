Acepta cinco años y medio de prisión por intentar matar a una mujer tras allanar su piso en Vícar (Almería)

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ALMERÍA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado de allanar de madrugada la vivienda de una mujer en Vícar (Almería) armado con un cuchillo de cocina y asestarle varios pinchazos en presencia de su hija, quien se despertó ante los gritos de su madre, ha aceptado una pena de cinco años y medio de prisión tras reconocer los hechos por los que estaba previsto que fuera enjuiciado por un tribunal de jurado que, finalmente, no se ha constituido.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press la sentencia de conformidad alcanzada ante el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, quien tiene abierta otra causa por haber sometido a tocamientos a la hija de la víctima un año antes tras haberse colado en la vivienda.

De este modo, ha aceptado cinco años de prisión por el intento de homicidio y seis meses más de cárcel por el allanamiento de morada que tuvo lugar sobre las 2,00 horas del 13 de diciembre de 2022, cuando el acusado entró en la vivienda de la víctima tras acceder a las zonas comunes del edificio y forzar una ventana.

El hombre se acercó hacia la moradora de la vivienda, quien en ese momento estaba durmiendo en el sofá del salón, y le pinchó en el costado izquierdo con un cuchillo de grandes dimensiones --30 centímetros de hoja-- que llevaba consigo.

La víctima, que se despertó ante estos hechos, se levantó y agarró al acusado mientras gritaba al ver cómo este se dirigía hacia la zona de las habitaciones. Según la acusación, la mujer pensó que podía ir al dormitorio de su menor a la que habría realizado "tocamientos" mientras dormía un año atrás, conforme al procedimiento que se sigue en paralelo contra él.

A partir de los gritos de la mujer, su hija se levantó y acudió rápidamente al lugar en el que estaba su madre y el acusado. Al llegar, agarró "con fuerza" el brazo en el que el hombre portaba el cuchillo.

El acusado inició así un forcejeo con la madre y la hija en el curso del cual "intentó dar más pinchazos" a la mujer con la intención de "producirle la muerte" aunque no llegó a conseguir su propósito debido a que era sujetado con fuerza por ambas víctimas. El hombre se marchó del lugar cuando consiguió soltarse de ellas.

La víctima sufrió varias heridas incisas en la zona del abdomen, en el costado y en ambas manos, por las que tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios y recibir puntos de sutura. Tardó 15 días en curar, de los que tres estuvo en situación grave.

Además de las penas privativas de libertad, también se han ratificado otras penas accesorias, entre ellas, una indemnización de 10.840 euros a las víctimas y 13 años de alejamiento, con su expulsión del territorio nacional una vez cumplidas dos terceras partes de la condena.