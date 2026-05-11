Vox propone eliminar "subvenciones a asociaciones que promuevan inmigración ilegal"

El candidato de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla. - VOX

MÁLAGA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, ha criticado este lunes que "el Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía, presidido por Moreno Bonilla, junto al Gobierno de España de Pedro Sánchez y distintos ayuntamientos de la provincia de Málaga gobernados por el PP, están destinando dinero público a asociaciones que no tienen como prioridad ayudar a los españoles". Así, Vox propone "eliminar las subvenciones a las asociaciones que promuevan la inmigración ilegal y no prioricen a los malagueños".

Sevilla ha criticado que administraciones como la Junta, el Gobierno central y ayuntamientos "como los de Málaga capital, Fuengirola o Antequera, todos ellos gobernados con mayoría absoluta por el Partido Popular, contribuyen a dar subvenciones y dinero público a asociaciones que forman parte del negocio de la inmigración ilegal, del apoyo a los menas y de la llamada integración".

El candidato de Vox ha dicho que "estamos hablando de la friolera de 6,5 millones de euros de dinero público que no se usan para ayudar a los españoles, sino para alimentar este negocio".

Al respecto, el candidato de Vox por Málaga ha subrayado que "ese dinero podría haberse destinado a cubrir necesidades reales de los malagueños".

Según ha explicado, "con esos 6,5 millones de euros se podrían haber contratado 114 profesionales de la medicina para reducir las listas de espera, 130 profesionales de la educación para atender a niños con necesidades educativas especiales o financiar 260 plazas de dependencia para los mayores".

"Eso es lo que hoy queremos denunciar: cuáles son las prioridades del Partido Popular. Mientras los españoles sufren listas de espera, falta de recursos educativos y abandono en la dependencia, el PP y el PSOE destinan millones de euros a asociaciones vinculadas a la inmigración ilegal masiva", ha señalado.

De igual modo, Sevilla ha asegurado que Vox "cambiará estas prioridades en Andalucía y ha advertido de que a partir del 17 de mayo esto se va a acabar".

"Para nosotros la prioridad son los malagueños y los españoles. Eso es lo que vamos a poner encima de la mesa frente a quienes están permitiendo la inmigración descontrolada en nuestros barrios y la islamización que sufren muchos vecinos por culpa del Partido Popular y del PSOE", ha concluido.

