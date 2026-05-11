PP Málaga pide a socialistas no sanchistas que concentren el voto en Moreno para que Andalucía "siga avanzando"

La candidata del PP a las elecciones andaluzas, Carolina España, en una comparecencia ante los medios para informar sobre asuntos de actualidad en un acto enmarcado en la compaña electoral andaluza. - María José López - Europa Press

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y candidata a las elecciones al Parlamento andaluz, Carolina España, ha pedido este lunes a los socialistas que no sean sanchistas que el próximo domingo 17 de mayo en las elecciones andaluzas concentren el voto en Juanma Moreno para "garantizar que Andalucía siga avanzando y creando empleo y riqueza".

En Rincón de la Victoria (Málaga), junto al alcalde y presidente de la Diputación malagueña, Francisco Salado, España ha incidido en que hay "muchos socialistas que no son sanchistas que quieren seguir avanzando, que quieren seguir por la senda del progreso, del crecimiento, del empleo y este es un partido amplio donde cabemos todos, donde nos debemos a los andaluces y lo único que queremos es mejorar nuestra tierra, mejorar Andalucía".

"Yo les pido a todos esos socialistas que no son sanchistas el voto para Juanma Moreno", ha señalado España, quien ha subrayado que el PP quiere gobernar "en libertad, sin ataduras, sin depender de nadie". "Queremos tomar las decisiones aquí en Andalucía, que ningún partido ni ningún líder de otro partido venga de Madrid a decir qué es lo que hay que hacer en Andalucía", ha dicho.

Según España, "aquí somos lo suficientemente trabajadores como para saber lo que tenemos que hacer y a dónde tenemos que llegar y por eso pido a otra mucha gente que piensa votar a otras opciones que concentre el voto en Juanma Moreno", ha insistido.

La dirigente 'popular' ha resaltado que Moreno "garantiza la defensa de Andalucía frente a aquellos que están privilegiando a otras comunidades autónomas y que seguirá trabajando, para colocar a Andalucía en el lugar que le corresponde, que es la mejor tierra de España".

En este sentido, ha confiado en que el domingo las urnas se llenen de votos para el PP para lograr "esa mayoría de estabilidad, de convivencia, que es lo que quieren los andaluces". "Los andaluces no quieren líos, no quieren divisiones, no quieren crispación, no quieren enfrentamiento, no quieren sanchismo. Por eso les pido que concentren el voto, que voten a Juanma Moreno", ha dicho.

Ha incidido en "el trabajo, las inversiones y el esfuerzo de mejora de la sanidad pública que está acometiendo desde el primer día el Gobierno del PP en la Junta".

En este punto, se ha referido al protocolo firmado entre las consejerías de Economía, Salud y Universidades con la Universidad malagueña para contar en Málaga con la primera máquina de PET/Resonancia de Andalucía, una de las herramientas más avanzadas en el diagnóstico temprano del cáncer que combina la información metabólica del PET con el detalle anatómico de la resonancia magnética.

Con esta tecnología, que solo existe actualmente en Barcelona, Madrid y Valencia, se podrán detectar tumores en etapas muy iniciales, incluso antes de que se puedan ver por otros medios, ha explicado España, quien ha indicado que ya se han traspasado los fondos a la universidad para que pueda instalarse.

También ha destacado que Moreno "cumple con los ciudadanos de Rincón de la Victoria con el centro de salud en Huerta Julián, que era una reclamación histórica de vecinos y profesionales sanitarios" y cuyas obras, con un presupuesto de 15,2 millones de euros, se prevén iniciar después del verano.

Unas instalaciones que van a multiplicar por cuatro la superficie del actual centro de salud y que tendrá 44 consultas, incorporando nuevos servicios como rehabilitación, cirugía menor, odontología, radiología básica o salud mental, además de dos consultas polivalentes y diez de pediatría, han señalado los 'populares'.

"Juanma cumple", ha reiterado España, que ha recalcado que además de nuevas infraestructuras sanitarias, ha dotado de "mayor presupuesto a la sanidad pública así como de más profesionales". "Todo lo contrario --ha dicho-- que la candidata socialista en su etapa como consejera andaluza de Sanidad, que la destrozó, la dejó por los suelos, redujo el presupuesto en casi 1.600 millones de euros, despidió a 7.700 profesionales sanitarios, eliminó entre 600 y 800 camas y lo peor es que para reducir las listas de espera metió a 500.000 andaluces en los cajones para que no computaran".

Frente a ello ha situado a Moreno, que ha subido el presupuesto de 9.800 millones a más de 16.200 millones, así como el número de profesionales sanitarios, que ha pasado de 100.000 a 130.000; ha incrementado la inversión por habitante, superando la media nacional cuando "con Montero éramos los últimos de España".

"El Gobierno de Juanma Moreno viene con los deberes hechos y eso es importante que lo sepan los ciudadanos. No solo vamos a hacer este centro de salud, sino que hemos hecho la ampliación del hospital de la Axarquía, en Vélez-Málaga; hemos puesto ya la primera piedra del Hospital Virgen de la Esperanza de Málaga, que va a tener más de 800 camas; estamos rehabilitando el Hospital Pascual, además de mejoras y nuevos centros de salud en toda la provincia", ha enumerado.

En este punto, ha indicado que en siete años, Moreno ha invertido más de 362 millones de euros en infraestructuras sanitarias "que estaban guardadas en un cajón" y ha apuntado que el PP pondrá en marcha una ley de garantía sanitaria para que en años sucesivos "nadie pueda hacer como hizo la señora Montero, bajar presupuesto y despedir a profesionales sanitarios".

"Queremos asegurar que en el futuro los presupuestos de sanidad siempre van a ir creciendo año a año y que la plantilla de profesionales sanitarios también va a ir creciendo año a año", ha defendido la candidata del PP por Málaga, quien ha aludido también a los avances en infraestructuras educativas en Rincón de la Victoria con el nuevo IES Margarita Salas y la próxima licitación del IES en Parque Victoria; en materia hidráulica, con el terciario en la EDAR, etcétera.

