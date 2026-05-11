Por Andalucía se compromete a "parar la sangría de dinero público que la Junta desvía" a sanidad privada

El candidato número 1 de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, junto a otros candidatos y candidatas ofrecen una rueda de prensa sobre sanidad - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha asegurado este lunes que acabará con "el método Bonilla" y se ha comprometido en relación con la sanidad a "parar la sangría de dinero público que la Junta desvía" a empresas privadas.

Así lo ha señalado Ernesto Alba, número 1 por la provincia de Málaga, que ha asegurado que "si gobierna Por Andalucía, se acabó el dinero público para engordar los bolsillos de grandes empresas privadas", ya que ha defendido que la coalición "cortará el grifo" a las derivaciones y contratos con la sanidad privada y apostará por "una sanidad pública fuerte, transparente y universal".

Alba, en el marco de una acción con la que Por Andalucía ha desplegado una pancarta con el lema 'Quirón factura, la pública cura', ha explicado que "las propuestas de Por Andalucía pasan por la contratación de 8.000 médicos en toda Andalucía para reducir las listas de espera y reforzar la atención sanitaria, además de la creación de una red pública de hospitales en cada comarca andaluza".

"Es la mejor forma de acabar con la barra libre que Moreno Bonilla ha cedido a grandes empresas privadas para convertir nuestros derechos en un negocio", ha afirmado Alba, quien ha acusado al presidente andaluz "de aplicar un modelo basado en deteriorar deliberadamente la sanidad pública para favorecer después a las empresas privadas".

"El método Moreno Bonilla consiste, primero, en erosionar el sistema sanitario con profesionales y recursos insuficientes, después generar una emergencia sanitaria y finalmente utilizar esa situación para derivar pacientes y dinero público a la privada mediante contratos troceados", ha criticado.

Asimismo, el candidato de Por Andalucía ha señalado la "estrecha relación" existente entre dirigentes de la sanidad privada y responsables políticos del PP y de la Junta de Andalucía.

"Hay una puerta giratoria constante entre quienes gestionan la privada y quienes toman decisiones desde la administración pública", ha advertido Alba, que ha insistido en que "la sanidad no puede ser un negocio para una minoría, sino un derecho garantizado para toda la ciudadanía andaluza".

