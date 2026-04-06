Adelante Andalucía confía en dar un "salto potente" el 17M: "Echaría a Moreno si tuviera los votos para ello"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios en Almería. - ADELANTE ANDALUCÍA

ALMERÍA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía a presidir de la Junta de Andalucía y portavoz de la formación, José Ignacio García, confía en poder dar un "salto potente" en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo y, con ello, "echar a las derechas" del Gobierno andaluz.

"Yo en cinco minutos echaría a Moreno Bonilla si tuviera los votos para ello", ha asegurado a preguntas de los medios en Almería, donde ha apuntado que la "prioridad" de la candidatura andalucista es "que no gobiernen las derechas ni las extremas derechas". "No estamos pensando ni en sillones ni en historias de esas", ha añadido.

Así, ha manifestado que a lo largo de la legislatura su grupo se ha mostrado "muy contundente contra las políticas" del PP-A y va a ser "coherentes con ello" para evitar que continúen en el gobierno y, de este modo, poder "defender la educación pública", entre otras cuestiones.



