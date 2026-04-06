Adelante Andalucía reclama una ley para "blindar" las aulas públicas y "recuperar" las 2.700 "eliminadas" por la Junta

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se reune con miembros del sindicato Ustea en Almería. - ADELANTE ANDALUCÍA

ALMERÍA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado este lunes una ley con la que "blindar" las aulas públicas de Andalucía y poder "recuperar" las 2.700 que, según sus cálculos, la Junta de Andalucía ha "eliminado" desde 2018 escudándose en una "bajada de la natalidad" que, según ha observado, no ha repercutido en la enseñanza privada y concertada.

"No es verdad lo que dice la Consejería de Educación de que se estén aumentando las aulas de la educación pública, mienten", ha afeado García en declaraciones a los medios tras mantener un encuentro con miembros del sindicato Ustea en Almería, donde también ha reclamado la protección de medios para el alumnado con necesidades especiales.

El portavoz ha explicado que desde la Consejería de Desarrollo Educativo se incide en la creación de nuevas aulas aunque se omite la destrucción de líneas, lo que a la postre arroja un saldo negativo. "Si tú creas 30 y eliminas 90, ¿qué sale? Pues que has eliminado 60 aulas", ha apuntado en relación a las aulas de Infantil de Almería.

El parlamentario ha recalcado que las cuentas son "básicas", de modo que ha reclamado al departamento que dirige la consejera María del Carmen Castillo que "si quieren cargarse la enseñanza pública, que al menos lo digan" y no "engañen".

Del mismo modo, ha apostado por una normativa que lleve a "garantizar" el profesorado y los medios necesarios para el "alumnado más vulnerable", con necesidades de apoyo específico, a través de un "pack completo" que disponga en cada colegio "un PT, una AL, una PTIS, un educador social, una orientadora y un enfermero".

"Pedimos que tengan todo el personal que necesita el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo" y "que un colegio no esté completo hasta que no tenga todo este personal público", ha reclamado García, para quien lo que reclama Adelante Andalucía es "de sentido común".

La formación sostiene que plasmar mediante una ley estas cuestiones permitirá garantizar la enseñanza pública de calidad sin que ello "dependa de si un gobierno llega".

"Que esté escrito en piedra", ha insistido para evitar situaciones como las de los maestros de Audición y Lenguaje, que "están atendiendo hasta 70 y 80 niños" por persona, lo que les lleva a prestar sesiones "de diez" o "quince minutos". "Lo que se está haciendo es precarizando su trabajo y sobre todo a este alumnado, que tiene derecho a que se le atienda en condiciones, no se le está atendiendo", ha añadido.