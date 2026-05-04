Adjudicadas por 2,8 millones de euros las obras del nuevo Complejo Deportivo de Costacabana en Almería

Archivo - Presentación del Complejo Deportivo de Costacabana, en Almería.- AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado las obras del nuevo Complejo Deportivo Municipal de Costacabana a la UTE Mayfra-Clim.Font y Energía Almería por un importe de 2.861.038,67 euros y un plazo de ejecución de 12 meses una vez que arranque los trabajos.

Así consta en el acuerdo suscrito por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del pasado 30 de abril, consultado por Europa Press y que suscribe la concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ante las dos ofertas recibidas para reformar y ampliar la piscina cubierta del complejo, entre otros trabajos.

El proyecto, consensuado con la Asociación de Vecinos Bahía de Costacabana, la urbanización del entorno y la creación de un gran parque público sobre una superficie total de 10.354 metros cuadrados.

En una primera actuación se procederá a ejecutar los trabajos de reforma y ampliación de la piscina, iniciados con los trabajos de demolición, y la mejora de la urbanización y del parque. La piscina será gestionada a través del Patronato Municipal de Deportes

El nuevo complejo, diseñado por el estudio GmasP Arquitectura, combinará sostenibilidad, accesibilidad y funcionalidad. En concreto, incluirá una piscina cubierta de 140 centímetros de profundidad, pensada para actividades inclusivas como natación, fitness acuático, programas educativos y terapéuticos.

También contará con una pista polideportiva para uso de fútbol sala y de acceso libre, con dos campos transversales de baloncesto con medidas oficiales para partidos de 3x3 y una pequeña grada. También se prevén zonas verdes, de sombra y esparcimiento, con espacios programados para todas las edades.

El nuevo espacio deportivo contempla equipamientos biosaludables, zona de calistenia y juegos infantiles, así como una cafetería-bar concesionada y un almacén municipal para mantenimiento. Las instalaciones irán acompañadas de placas fotovoltaicas para mejorar la eficiencia energética.

En una fase posterior, se contempla la creación de una Ciudad de la Raqueta aneja a la pista deportiva polivalente, en una zona de la parcela mucho más amplia --hasta 4.330 metros cuadrados-- que, conforme al diseño inicial, contempla hasta seis pistas para la práctica de tenis y otros deportes como padel o squash.