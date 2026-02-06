Adra (Almería) pedirá la declaración de zona gravemente afectada y actuaciones en su litoral tras el tren de borrascas

El alcalde de Adra (Almería), Manuel Cortés, supervisa los desperfectos derivados del temporal en las playas del municipio. - AYUNTAMIENTO DE ADRA

ADRA (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Adra (Almería) va a solicitar al Gobierno central que declare el municipio como zona gravemente afectada por emergencia de Protección Civil, tras los fuertes temporales que han azotado la localidad en los últimos días a consecuencia de las sucesivas borrascas 'Joseph', 'Kristin' y 'Leonardo' .

Estos episodios de lluvias intensas y vientos de especial intensidad han provocado "importantes daños" en infraestructuras municipales, caminos rurales, explotaciones agrícolas, viviendas, almacenes, naves y en el frente litoral, incluyendo playas y elementos de protección costera, según ha indicado el Consistorio en una nota.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés (PP), ha visitado junto a otros concejales las zonas más perjudicadas y los daños registrados en caminos rurales, mobiliario urbano, propiedades privadas, cultivos bajo plástico y en embarcaciones, artes de pesca e instalaciones portuarias.

"La magnitud de los daños supera la capacidad de respuesta ordinaria del Ayuntamiento y requiere la adopción de medidas extraordinarias de apoyo y recuperación", han asegurado desde el gobierno local.

Así, el Ayuntamiento se dirigirá a "todas las administraciones competentes" para pedir "medidas urgentes" como "ayudas directas a familias por daños en viviendas y bienes, compensaciones para explotaciones agrícolas, reparación y acondicionamiento de caminos rurales, recuperación de playas y elementos de protección del litoral, apoyo al sector pesquero, y reposición de infraestructuras y servicios municipales afectados".

Cortés ha insistido en la "urgencia" de intervenir "de forma inmediata" para "proteger a las familias, al sector agrícola, al litoral y a la economía del municipio" mientras se cuantifican las pérdidas sufridas.

REGENERACIÓN DE LA COSTA

También se va a pedir al Ministerio para la Transición Ecológica que ejecute actuaciones de urgencia en materia de regeneración de la costa en puntos "sensibles" del litoral abderitano para consolidar el frente costero "de forma definitiva" en "varios tramos", sobre todo en la barriada de Guainos o la zona de La Habana, entre otros puntos como El Lance y algunas de las playas urbanas.

Para el primer edil es "necesario y urgente" que a través de la Dirección General de Costas se actúe con una aportación de arena para "evitar que siga retrocediendo el frente litoral" mientras que "se toman medidas más definitivas que eviten estos problemas recurrentes".

El equipo de gobierno planteará una iniciativa al Pleno de la corporación , que se celebrará en los próximos días, con objeto de solicitar la ejecución de estas actuaciones de forma "inmediata".