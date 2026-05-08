Aitana arranca este sábado en Roquetas de Mar (Almería) su gira mundial con 'Cuarto Azul World Tour'

Archivo - La cantante Aitana en una de sus actuaciones. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La cantante Aitana va a iniciar este sábado en Roquetas de Mar (Almería) su gira mundial 'Cuarto Azul World Tour' con un concierto en el Estadio Municipal Antonio Peroles para el que aún quedan entradas disponibles tras haber agotado localidades para sus próximas el 15 de mayo en Murcia y los días 21 y 22 en Valencia.

La primera parada en España de la intérprete, que de momento tiene como última fecha el 20 de febrero del próximo año en París, la llevará hasta Almería para poner sobre el escenario sus últimos singles y temas más escuchados antes de pasar por otras 15 ciudades españolas.

La artista prolongará su programa de conciertos por España hasta el 19 de septiembre con un total de 25 espectáculos antes de continuar por varias ciudades de Colombia, Chile, Argentina, México y Estados Unidos. Así, la cantante volverá a saltar el charco para continuar su gira por Portugal, Italia y Reino Unido.

Los seguidores de la cantante de 'hits' que acumulan cientos de miles de escuchas como 'Superestrella' o 'Vas a quedarte' han hecho ya 'sold out' para los ocho conciertos que ofrecerá en el Palau Sant Jordi de Barcelona (del 4 al 8 de septiembre) y en el Movistar Arena de Madrid (del 11 al 14 de septiembre).

La barcelonesa también ha hecho lleno absoluto en sus citas musicales previstas en Fuengirola, en Málaga (19 de junio), Zaragoza (10 de julio), Cádiz (12 de julio), Úbeda, en Jaén (18 de julio), A Coruña (22 de julio) y Bilbao (18 y 19 de septiembre).

El Cuarto Azul de Aitana también pasará próximamente por Albacete (29 de mayo), el Icónica Fest de Sevilla (4 y 5 de junio), Palma de Mallorca (13 de junio), Avilés (26 de junio) y Las Palmas de Gran Canaria (4 de julio).