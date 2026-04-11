La alcaldesa de Almería participa en 'Fascinadas', el primer show de neurociencia de España - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha participado este sábado en la grabación del podcast 'Lo que diga la Jefa' en el marco de 'Fascinadas', el primer show de neurociencia de España que se ha estrenado ante un abarrotado Teatro Cervantes de capital.

Entrevistada por Ana Galera, directora de 'Fascinadas', la regidora ha destacado "el talento de los y las almerienses que, además, son humildes y lo comparten", según se recoge en una nota del ayuntamiento.

"En Almería hay muchísimas personas que destacan en el mundo del diseño, en la tecnología, en la cultura, en innovación, a nivel empresarial y agrícola, y en otros muchos sectores. Almería es una tierra de talento, con personas que son discretas y comparten ese talento desde la humildad", ha trasladado Vázquez en una entrevista en la que se ha abordado desde el ámbito personal, entre otros temas, cómo es el día a día de la alcaldesa, la importancia de la salud mental o la gestión emocional.

El podcast 'Lo que diga la Jefa' reúne cada mes a expertos y personas con historias inspiradoras que participan con el objetivo de compartir su visión sobre el mundo y poder ayudar e ilusionar a quien lo ve y escucha.

Entre los más de 500 asistentes que han llenado el Teatro Cervantes, también se encontraban las concejalas Amalia Martín y Paola Laynez para disfrutar de un espectáculo que ha reunido a un plantel de expertos y personas con historias inspiradoras para dar herramientas que ayudan a salir de la tormenta mental y a cambiar nuestra mentalidad para comenzar a interpretar de otro modo las cosas que nos pasan.

La música ha abierto un show que ha contado con dos conferencias centrales, las de Antonio Valenzuela, psiconeuroinmonólogo, fisioterapeuta y escritor, y la psicóloga, escritora y divulgadora, Lorena Gascón, muy conocida en redes por sus memes virales sobre psicología.

Los médicos Antonio Ríos Luna, traumatólogo y maratoniano, el neurocirujano y emprendedor social, Curro Huete, la urgencióloga y experta en cuidados paliativos, Almudena Ruiz, de Cuipal, han abordado temas como los beneficios de hacer deporte, de regular nuestro sistema nervioso a través del movimiento, y de la conexión con otro llevando a cabo acciones que nos ayuden a conectar con la gratitud.