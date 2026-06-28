La alcaldesa de Almería participa en la marcha del Orgullo Lgtbi+ en un ambiente "festivo y reivindicativo"

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha participado este sábado en la Marcha del Orgullo Lgtbi+ que, en un "ambiente festivo y reivindicativo", ha recorrido desde la Rambla Obispo Orberá hasta el Parque de Las Almadrabillas, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto por parte de Bibiana Montoya.

Tal y como ha concretado el Consistorio almeriense en una nota, ha estado acompañada por los concejales Óscar Bleda, Ana Trigueros, Vanesa Lara, Paola Laynez y la también diputada provincial, Lorena Nieto.

Así, la alcaldesa ha querido sumarse a una de las últimas actividades celebradas en la programación municipal con motivo de la Semana del Orgullo, que bajo el lema 'Referentes de ayer, pilares de hoy' ha contado con una programación de una quincena de actos entre charlas, exposiciones, convivencia, galas y otras actividades.