La alcaldesa de Cantoria (Almería) niega su responsabilidad en el caso de las viviendas ilegales y rechaza renunciar

Archivo - La alcaldesa de Cantoria, Purificación Sánchez (PSOE). - PSOE - Archivo

CANTORIA (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cantoria (Almería), Purificación Sánchez (PSOE), ha negado responsabilidades en el caso por el que la Fiscalía pide para ella 14 años de inhabilitación ante un presunto delito de prevaricación ante la regularización de viviendas del paraje 'Los Garcías' que un juez ordenó demoler por estar construidas en terreno no urbanizable.

"No se sostiene que pague el regidor de 2026 los desmanes del alcalde de 2006", ha trasladado la primer edil en un comunicado en el que señala que este procedimiento, iniciado a raíz de una denuncia del PP, "no es más que una cortina de humo para tapar sus propias corruptelas" en el Almanzora "con Liria --exvicepresidente de la Diputación-- y la mitad de los alcaldes del PP de la comarca investigados en el caso Mascarillas".

Así, ha manifestado que no va a "renunciar a nada" ante las acusaciones derivadas de este caso. "Nadie se va a creer que yo pueda tener alguna responsabilidad por unas viviendas que se construyeron hace 20 años si soy alcaldesa hace diez", ha dicho para desvincularse de las acciones que llevaron a regularizar las viviendas entre 2018 y 2023.

"Todo ocurre cuando el alcalde de la localidad era Pedro Llamas, del PP, y el agente del Seprona al que se le escaparon las más de 900 viviendas ilegales del municipio era precisamente el denunciante, Saturnino Fernández, ahora asesor de los detenidos en el caso mascarillas de la Diputación de Almería y actual portavoz de la oposición en Cantoria", ha enlazado.

La alcaldesa cantoriana ha insistido así en que el derribo de las viviendas se ordenó "siendo también alcalde Pedro Llamas, quien lo oculta puesto que no hizo nada en cinco años". Asimismo, asegura que se aprobaron los expedientes de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO) de habitabilidad, y no legalizan nada, "siendo concejal portavoz del PP su hermano, José María Llamas, conocedor de todo el trámite por su cargo".

Sánchez ha defendido además la total "imparcialidad" de su equipo gestor y ha recordado que "no cabe en ninguna cabeza que se le pueda imputar a un secretario o a un técnico del Ayuntamiento de Cantoria un olvido deliberado de una sentencia de derribo, cuando existen más de quinientos reparos a Pedro Llamas precisamente por parte de ese técnico".

"No se sostiene que el secretario que sí requiere al alcalde machaconamente el cumplimiento de las sentencias olvide esa deliberadamente. No tiene sentido porque sencillamente no estaba", ha añadido.