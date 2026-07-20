Álex Baena será nombrado hijo predilecto de Roquetas de Mar (Almería) y dará nombre a cinco campos de fútbol

El futbolista de Roquetas de Mar (Almería) Alex Baena besa la Copa del Mundo tras proclamarse campeón con la selección española. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha aprobado iniciar el expediente para nombrar hijo predilecto al futbolista Álex Baena, campeón del mundo con la selección española, y dará su nombre a los cinco campos de fútbol proyectados entre la Urbanización y Las Marinas.

Así lo ha anunciado este lunes el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, quien ha asegurado que el triunfo ha dejado "una noche de gran satisfacción, alegría, en España entera, pero especialmente aquí en Roquetas".

El futbolista roquetero fue titular este domingo en la final del Mundial, en la que España se impuso por 1-0 a Argentina, y celebró el título enfundado con la bandera del municipio apenas unas horas antes de cumplir 25 años.

Amat ha destacado que Baena ha estado "como todos los jugadores, apretando y funcionando y demostrando que somos los mejores" y ha felicitado a la plantilla, al entrenador y a todo el equipo de preparación por el "trabajo buenísimo" que han realizado.

El regidor ha resaltado que la victoria frente a Argentina ha sido "algo muy importante" para España y ha subrayado que 'La Roja' ha demostrado "saber estar en el campo" y "tener las cosas muy claras".

El jugador tiene concedido el escudo de oro de Roquetas de Mar, una distinción que también ha sido otorgada al médico de la selección, al que Amat se ha referido por su labor en la preparación física de los futbolistas.

El alcalde ha asegurado que ambas distinciones se entregarán "lo antes posible", cuando los homenajeados puedan acudir al municipio. "Nos sentimos orgullosos de tener dos personas, cada uno en lo suyo", ha manifestado.

Amat ha resaltado la importancia del trabajo del médico para mantener a todos los jugadores "físicamente en condiciones" y ha elogiado la actuación del extremo izquierdo durante el campeonato, del que ha asegurado que ha hecho "unos partidos muy buenos".

"UNA NOCHE PARA LA HISTORIA"

Por su parte, el Ayuntamiento ha destacado a través de 'Facebook' que miles de vecinos y visitantes llenaron las calles de Roquetas de Mar para celebrar el triunfo de España en una jornada que ha definido como "una noche para la historia que siempre recordaremos".

El Consistorio ha subrayado la emoción de ver a "uno de los nuestros" como titular en una final mundialista y ha señalado que el joven "llevó el nombre de Roquetas de Mar a lo más alto y nos regaló un orgullo inmenso al celebrar la victoria con la bandera de nuestra ciudad ante el mundo".

Asimismo, ha agradecido la participación de quienes compartieron una celebración que "ya forma parte de la historia de nuestro país".