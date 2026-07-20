Huelva celebra la victoria de la Selección Española en el Mundial y se acuerda del lesionado Fermín López

Celebración en Punta Umbría (Huelva) de la victoria de la Selección Española en el Mundial 2026. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

HUELVA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se echaron anoche a las calles por toda la geografía de Huelva para celebrar la victoria de la Selección Española frente a Argentina en la final del Mundial 2026. Unos festejos que se desarrollaron sin incidencias tanto en los festejos tras ganar la copa como en las fan zone que se habilitaron en numerosos municipios de la provincia y en los que hubo un recuerdo especial para el lesionado Fermín López en su localidad natal, El Campillo.

De este modo, según han confirmado desde la Guardia Civil, Subdelegación y Ayuntamiento, los festejos por la segunda Copa del Mundo de la Selección Española de Fútbol se celebraron sin incidencias, que en la capital tuvo como epicentro la fuente de los bomberos hasta altas horas de la madrugada, lugar habitual de las celebraciones futbolísticas. Escena que se reprodujo en calles, plazas y fuentes de todos los municipios de la provincia.

Además, tras el pitido final, numerosos vecinos caminaban por las calles con banderas, camisetas, gorros, gritando, cantando y mostrando la felicidad por las victoria española. Además, los coches hacían sonar sus bocinas por cualquier calle, por pequeña que fuera, y hasta se llegaron a sonar cohetes y otros artefactos pirotécnicos.

Miles de onubenses prefirieron seguir la final con amigos y familiares en la calles, por ello, abarrotaron las decenas de pantallas y fan zone que se habilitaron por la mayoría de los municipios de la provincia pese a que en muchos lugares se celebraban fiestas y ferias, y es que nadie se quería perder una final histórica.

Así, en la capital se habilitó una fan zone en las carpas de la avenida Andalucía desde las 17,30 horas, en Punta Umbría se eligió la plaza de la Constitución; en Lepe, la fiesta del fútbol se trasladó a La Antilla; en Cartaya, la gran final del Mundial se vivió en el Complejo Deportivo Municipal con pintacaras, cañón de espuma, animación con DJ; en Ayamonte, el lugar fue la plaza de España, con animación, música en directo y servicio de barra; Almonte instaló pantallas en sus tres núcleos; al igual que Moguer que, además del propio pueblo, llevó el fútbol a Mazagón.

Estas escenas se repitieron por otro municipios como Palos de la Frontera, Bollullos Par del Condado, La Palma del Condado, Valverde del Camino, Aracena, Minas de Riotinto, Aroche, Cortegana, Beas, Trigueros, y un largo etcétera. Pero también, municipios más pequeños del Andévalo, la Cuenca Minera y la sierra, como San Bartolomé de la Torre, Villablanca, Higuera de la Sierra, Alájar, Los Marines o Santa Ana la Real, entre muchos otros, también disfrutaron de esta victoria.

FELICITACIONES

Tras proclamarse campeona del mundo, las felicitaciones no han dejado de producirse, así la Diputación la ha trasladado en sus perfiles de redes sociales, señalando que la provincia de Huelva "se une a la alegría de todo un país".

"Desde la Diputación de Huelva felicitamos a la Selección Española de Fútbol por un muy merecido título mundial que vuelve a situar al fútbol español en lo más alto", han manifestado.

Además, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha dado la "enhorabuena a jugadores, técnicos y todos los que han hecho posible". "La segunda estrella es nuestra. La tierra del Decano vibra con vosotros".

EL CAMPILLO SE ACUERDA DE FERMÍN LÓPEZ

Otro de los puntos en los que se vivió con mucho interés fue El Campillo, municipio de nacimiento del futbolista de la Selección Fermín López, que por una lesión no ha podido ser convocado para el campeonato mundial. El municipio se ha acordado de él y el Ayuntamiento ha trasladado en sus cuentas de redes sociales que "España es campeona del mundo y, aunque una lesión te impidió estar sobre el césped, en tu pueblo nunca dejamos de sentir que formabas parte de este sueño".

"Desde el primer día hemos estado contigo. Hemos celebrado este Mundial como si cada victoria llevara también tu nombre. Las calles se llenaron de vecinos, de bombo, de trompetas, de banderas, de alegría y de un trofeo levantado con un único pensamiento: cada levantada va dedicada a ti, Fermín. Porque sabemos el esfuerzo, el sacrificio y la ilusión que pusiste para llegar hasta aquí. Las lesiones pueden apartarte de un partido, pero nunca del cariño y del orgullo de la gente que te ha visto crecer. Hoy celebramos el título de España, pero también celebramos a nuestro campeón. Tu pueblo está contigo, hoy y siempre".