Almería acoge el AgroTech Summit para situar la tecnología como "aliado fundamental" de la agricultura

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, durante su intervención en la inauguración del Almería AgroTech Summit. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha participado este miércoles en la inauguración del Almería AgroTech Summit, donde ha subrayado el papel de la tecnología avanzada como "un aliado fundamental" para la agricultura almeriense. Así lo ha manifestado durante este encuentro, organizado por el diario Ideal y Alhambra Venture los días 20 y 21 de mayo en el Palacio de Exposiciones y Congresos 'Cabo de Gata-Ciudad de Almería', en El Toyo, donde se dan cita más de un centenar de profesionales, startups, inversores y empresas que están impulsando la transformación del sector agroalimentario a través de la innovación.

Acompañada por el concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juan José Segura; el vicepresidente de la Diputación Provincial, Ángel Escobar; el delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía, Antonio Mena; y el director general de Ideal, Antonio González, la alcaldesa ha sido la encargada de inaugurar este evento, que nace con el objetivo de fomentar la colaboración entre startups agrotech, inversores especializados y grandes empresas agrícolas, según ha trasladado el Consistorio en una nota.

El programa incluye presentaciones inspiradoras y mesas redondas sobre inversión y ecosistema agrotech; pitches de startups seleccionadas ante fondos de capital riesgo y business angels; reuniones B2B y espacios de networking orientados a facilitar la financiación y la creación de alianzas estratégicas; así como una zona expositiva con demostraciones en vivo de robótica, inteligencia artificial aplicada al cultivo, sensórica y biotecnología.

En sus palabras, Vázquez ha recordado que "el trabajo diario de los agricultores es vital para el desarrollo económico de toda la provincia y de la ciudad, que es el tercer municipio en extensión agrícola a nivel provincial, y también de Andalucía, "donde representa el 8% del Producto Interior Bruto (PIB) y emplea a más de 100.000 personas en la región".

En este contexto, se ha referido a la tecnología como "un aliado fundamental" ya que "desde 2010 hemos visto un aumento del 30% en al producción agrícola gracias a la implementación de tecnologías avanzadas". La alcaldesa ha destacado, en la misma línea, que "el uso de invernaderos inteligentes ha permitido una optimización del 50% en el uso del agua y ha incrementado la producción por hectárea en un 20%". "Esto no solo son cifras, sino una señal clara de que el futuro del AgroTech ya está aquí", ha asegurado.

"Herramientas como la agricultura de precisión está permitiendo a los agricultores almerienses maximizar sus rendimientos y minimizar los costos", ha dicho la regidora, quien ha señalado que "en 2025 la inversión en tecnología agrícola en Almería alcanzó los 100 millones de euros, lo que demuestra el interés creciente en transformar y mejorar constantemente el campo almeriense".

Además, Vázquez ha puesto en valor "el ecosistema emprendedor de primer nivel" con el que cuenta Almería, donde durante el año pasado las startups generaron más de 50 millones de euros en inversión, y ha concluido asegurando que las empresas agrícolas almerienses "están a la vanguardia de la innovación, liderando el camino con soluciones que no solo benefician a los agricultores, sino que también ayudan a construir un futuro más sostenible".

Durante la inauguración también ha tomado la palabra el director general de 'Ideal', quien ha asegurado que "el milagro almeriense no existe, lo que existe es gente que trabaja, que se desloma, que curra para conseguir sacar adelante su explotación, su negocio, su parcela".

Para González, "Almería es un ejemplo de innovación agrícola" y por ello "Ideal' quiere ayudar al campo en su camino de innovación y modernización organizando eventos como este en el que startups que trabajan en vertical en el sector de la agrotecnología puedan conseguir financiación, conexión con otras empresas, inversores y clientes. Y que las empresas de todo el país que trabajan en esta rama conozcan Almería".

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Almería ha felicitado a 'Ideal' por impulsar en la capital "una iniciativa muy necesaria como Almería Agrotech Summit, un foro que, permite poner el foco en el talento emprendedor, la investigación, la innovación tecnológica, las startups y las nuevas herramientas, como la inteligencia artificial, aplicadas al sector agrario. La agricultura almeriense siempre ha sido un referente en innovación y adaptación a las exigencias de los mercados internacionales y el futuro del campo pasa por seguir avanzando en tecnología, inversión y soluciones hídricas".

Además, ha destacado que "Almería necesita agua regenerada, depurada, desalada y también procedente de trasvases; todo recurso es fundamental para garantizar la competitividad de nuestra agricultura".

LA PROGRAMACIÓN

Tras la inauguración institucional, este miércoles se ha celebrado la primera de las mesas redondas programadas, en la que, bajo el título 'Agua sin fronteras sectoriales: cooperación entre abastecimiento urbano y agricultura para un nuevo modelo hídrico en Almería', han participado la empresas Aqualia y HS Group y la Universidad de Almería.

La segunda de las mesas redondas ha sido 'Del laboratorio a tu mesa. Pitches de Proyectos de Investigación', con representantes de CSIC, Tecnova, Academia Andaluza de Agricultura y Universidad Pablo de Olavide. También se abordará la innovación de la mano de empresas del sector Agrotech como IKOS, Hispatec, Herogra y BrioAgro.

Entre cada una de ellas se darán a conocer las startups Agualytics, Ainwater, Sensactive Technologies, Bumerania Robotics, Dataris, Fibtray, Modoru Biotech, SurControl, VitaNtech Biotechnology.

La jornada del jueves arrancará con la ponencia 'De la gestión reactiva a la inteligencia de negocio', de Juan Antonio Estrada Pascual, consultor de negocio en Hispatec - Agrointeligencia. A su intervención seguirá la mesa redonda 'Ecosistema Innovador Agrotech de Andalucía' , con la participación de la Academia Andaluza de Agricultura, Tecnova y el Ayuntamiento de Almería.

Posteriormente, Grupo La Palma abordará 'Empresas con ADN innovador', y APDI, TRADE y Garántia arrojarán luz sobre los instrumentos de financiación y el apoyo a la Innovación. También se conocerá el caso de éxito 'Groditech', habrá una mesa redonda de inversión en starups y una ponencia de Agrobank. El evento se cerrará con la entrega de reconocimientos a los participantes.