Almería Acoge retomará bajo cita telefónica la atención a inmigrantes para la regularización esta misma semana

Personas migrantes hacen cola para la tramitación de su regularización administrativa frente al Ayuntamiento de Almería. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La entidad Almería Acoge va a retomar solo bajo cita previa telefónica, que se dispensará a partir de este jueves, la atención a las personas de origen extranjero que acuden a la sede de la organización para obtener una certificado de vulnerabilidad después de que se viera obligada a cerrar sus puertas ante la "avalancha de más de mil personas" registrada el martes.

Desde la ONG han precisado que los números para concertar esa cita telefónica se harán públicos a partir de las 09.30 horas de este jueves, de modo que serán "distintos de los números actuales de la asociación". Esa atención telefónica para conseguir una cita se dispensará en horario de 9,30 a 14,30 horas.

La entidad ha adoptado esta decisión como medio para tratar de ordenar la afluencia de usuarios mientras que mantiene conversaciones con la Subdelegación de Gobierno, a la que se trasladó una serie de propuestas para poder ofrecer una atención "digna" a los peticionarios. Las conversaciones siguen abiertas a la espera de concretar algunos acuerdos, han indicado a Europa Press desde ambas partes.

La ONG, que figura como una de las entidades colaboradoras en el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes articulado por el Gobierno, ya realizó durante el pasado lunes un total de 180 certificados de vulnerabilidad, si bien al día siguiente la afluencia se disparó con extensas colas que impedían garantizar la atención y, por otro lado, causaron algunas molestias vecinales en torno a la calle Largo Caballero.

El presidente de Almería Acoge, Juan Miralles, advirtió así de que los interesados "no encuentran respuesta" suficiente por parte de los servicios sociales comunitarios y de los ayuntamientos, donde tienen la "obligación" de expedir este documento válido para el proceso entre quienes carecen de un contrato o precontrato de trabajo o no puede acreditar la unificación familiar con menores o mayores a su cargo.

"Si hemos tenido mil personas es porque no hay suficientes organizaciones haciendo estos certificados y los ayuntamientos no están dando la respuesta que deberían", avisó el presidente de la ONG almeriense, a quien consta incluso que algunos consistorios habrían rechazado expedir este tipo de certificados y habrían derivado, en su caso, a las entidades colaboradoras en el proceso. También interesó la colaboración de otras organizaciones sociales.

Almería Acoge, junto con la Federación Sur Acoge y otras organizaciones han apoyado el proceso de regularización desde el principio al considerar que es "básico" resolver "el drama de muchas familias, facilitar la inclusión y la cohesión y mejorar el desarrollo social y económico de forma global".