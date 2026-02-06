Almería rebaja a fase operativa 0 el Plan de Emergencias Municipal tras reducirse los avisos por la borrasca 'Leonardo'

Fuerte viento provocado por la borrasca 'Leonardo' en Almería. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha rebajado a fase operativa cero el Plan Municipal de Emergencias desde las 00,00 horas de este viernes, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya reducido a nivel amarillo los avisos en la ciudad por viento y fenómenos costeros tras el paso de la borrasca 'Leonardo'.

Asimismo, la Junta de Andalucía ha anunciado la reanudación de la actividad lectiva presencial en colegios e institutos, así como en la Universidad de Almería (UAL), mientras se han reabierto instalaciones municipales como museos, bibliotecas y centros de la mujer, y se ha retomado la actividad deportiva al aire libre, aunque permanecen cerrados los parques y zonas infantiles.

En declaraciones a los medios, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha explicado que el paso a fase operativa cero supone mantener al Ayuntamiento en alerta y con todos los servicios prevenidos ante la evolución de un temporal "un poco incierto", por lo que estarán "muy atentos" a los cambios meteorológicos que trasladen el 112 y Aemet.

Vázquez ha detallado que durante la jornada de este jueves se registraron "muchísimas incidencias por el viento", principalmente caída de árboles, vallas y cristaleras, y ha agradecido el trabajo de los operativos y servicios municipales, al tiempo que ha destacado que no se han producido daños personales.

EL SOCAVÓN DE SIERRA ALHAMILLA, EN ESTUDIO

En relación con el socavón aparecido este jueves en la zona de Sierra Alhamilla, la alcaldesa ha indicado que los técnicos municipales analizan si su origen puede estar vinculado a la obra del soterramiento, necesaria para la llegada de la alta velocidad a la capital, con el fin de determinar, en su caso, la responsabilidad en la financiación, mientras que la Subdelegación del Gobierno ya ha vinculado el hundimiento al ámbito de los trabajos en ejecución.

Asimismo, ha señalado que el Consistorio dio la orden de reponer el socavón y ha precisado que se estudia el entorno para comprobar si existen más grietas que puedan ocasionar nuevos desperfectos. Además, la regidora ha confirmado que mantienen contactos con la constructora para que realice un estudio de toda la zona ante posibles incidencias adicionales.