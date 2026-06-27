Almería XXI celebra este lunes el sorteo público para actualizar el Registro Municipal de Demandantes de VPO

Imagen de recurso de un sorteo público - AYTO.DE ALMERÍA

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de la Vivienda Almería XXI celebrará el próximo lunes, 29 de junio, con presencia de notario, el sorteo público para actualizar el orden del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, en sus distintas modalidades de acceso: alquiler, alquiler con opción a compra y compra.

El acto público se celebrará en el sala multimedia de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a las 10 horas. El procedimiento se desarrolla en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 de la Ordenanza Reguladora de las Bases de Constitución y Funcionamiento del citado registro y permitirá establecer un nuevo orden de prelación entre todas las personas inscritas en el mismo, que será el utilizado para la adjudicación de las futuras promociones de vivienda protegida, remarca el Consistorio en una nota de prensa.

En el sorteo participarán todos los demandantes que figuran debidamente inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida en cada una de las modalidades de acceso. Para cada régimen se establecerán dos cupos diferenciados: uno de carácter general y otro reservado a personas con movilidad reducida, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora.

Una vez celebrado el sorteo, el nuevo orden de los listados de demandantes será publicado en la página web de la empresa municipal Almería XXI, donde podrá ser consultado por todas las personas interesadas.

El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida constituye el instrumento que permite a Almería XXI adjudicar las viviendas protegidas promovidas por la sociedad municipal, de acuerdo con el orden establecido en el sorteo y con los requisitos previstos para cada promoción y modalidad de acceso.