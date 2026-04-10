Por Andalucía confía en una "movilización masiva" el 17M en respuesta a un PP que "hace negocio" con la sanidad

Archivo - Toni Valero y María Jesús Amate (IU) en una imagen de archivo. - IU - Archivo

ALMERÍA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de IU en Andalucía y diputado en el Congreso de Sumar, Toni Valero, ha mostrado este viernes su confianza en que se produzca una "movilización masiva" de la izquierda en las elecciones autonómicas del 17 de mayo que "cogerá la papeleta de Por Andalucía" ante la "indignación profunda" derivada de un PP que "hace negocio" con la sanidad.

En declaraciones a los medios en Almería, Valero ha incidido en que las elecciones no están aún decididas y que el electorado progresista se movilizará para frentar a las derechas. "Las urnas están por llenarse", ha advertido Valero ante la propuesta de Por Andalucía.

En este sentido, ha recalcado que aspectos como la falta de acceso a la vivienda o la "inseguridad" que puede suponer "padecer una enfermedad grave" y no estar en una "lista de espera viendo cómo se agrava la situación" son palancas que pueden movilizar al electorado a favor una opción "que de verdad proteja a la ciudadanía".

Valero ha estado acompañado de la diputada por Sumar Viviane Ogou y de la coordinadora provincial de IU en Almería y candidata al Parlamento, María Jesús Amate, quien también ha hecho un llamamiento para participar el próximo domingo en las movilizaciones convocadas por Marea Blanca en pro de la sanidad andaluza.

"La misma marea que llevó a Juanma Moreno al gobierno de la Junta de Andalucía, que fueron las Mareas Blancas encabezadas por 'Spiriman', esperemos que se convierta en una gran ola que arrastre a Juanma Moreno y lo saque del Parlamento andaluz", ha dicho Amate, quien ve "insostenible" el estado del sistema sanitario almeriense.