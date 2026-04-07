Por Andalucía organiza un acto sobre la regularización de migrantes en El Ejido (Almería) y su impacto en la zona

Archivo - La coordinadora provincial de IU en Almería, María Jesús Amate. - IU - Archivo

ALMERÍA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalición Por Andalucía ha organizado para este próximo viernes un encuentro en El Ejido (Almería) para informar sobre el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras aprobado por el Gobierno de España y valorar su impacto en la "cohesión social y económica" de la comarca.

La candidata de Por Andalucía en Almería a las elecciones andaluzas del 17 de mayo y coordinadora provincial de IU, María Jesús Amate, ha trasladado que esta medida supone "un paso necesario" para "sacar de la invisibilidad" a "miles de vecinos que ya forman parte de la comunidad almeriense".

"No estamos ante un debate sobre herramientas de producción para el campo, sino ante una cuestión de derechos humanos y dignidad; regularizar es reconocer que quienes levantan cada día nuestra economía merecen respeto y seguridad jurídica", ha afirmado la candidata en un comunicado.

En este sentido, ha añadido que la regularización "beneficia al conjunto de la sociedad" puesto que "permite que los trabajadores coticen y aporten a Hacienda" al tiempo que "da seguridad a los empresarios para contratar de forma legal" y "sobre todo, garantiza que nadie se quede atrás".

Asimismo, Amate ha calificado de "profunda contradicción" el hecho de que se produzcan discursos que piden "la repatriación masiva de millones de personas" mientras "la realidad del campo demuestra que, sin estas manos, la economía local simplemente no se sostiene".

El acto, que se celebrará a las 19,00 horas en la sede de Izquierda Unida situada en el Paseo Juan Carlos I, contará también con las intervenciones de la diputada de Sumar Viviane Ogou i Corbi y del abogado Enrique Ruiz Guerrero.

Por su parte, el coordinador de la asamblea local de IU en El Ejido, Enrique Usoz, ha lamentado la "estrategia del miedo" que, a su juicio, "utilizan algunas formaciones políticas" ante el proceso de regularización migratoria.

"Es incoherente realizar actos a las puertas de los centros de acogida para señalar a quienes esperan una resolución de asilo, cuando esos mismos discursos, si se llevaran a cabo, vaciarían de trabajadores nuestros invernaderos y empresas", ha manifestado Usoz.

El acto pretende ser un espacio de asesoramiento y escucha para colectivos y ciudadanos conectando la realidad del Poniente Almeriense con el trabajo legislativo que el grupo de Sumar ha liderado en el Gobierno. La entrada será libre hasta completar aforo.

