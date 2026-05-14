La antigua iglesia de San Francisco en Cuevas del Almanzora (Almería) será demolida por riesgo grave de derrumbe

Trabajos de demolición en la antigua iglesia de San Francisco de Cuevas del Almanzora (Almería). - OBISPADO DE ALMERÍA

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

La Diócesis de Almería ha iniciado el proceso para demoler la antigua iglesia de San Francisco, en Cuevas del Almanzora (Almería), ante el "grave riesgo de derrumbe" que presenta el edificio y el peligro que supone para la seguridad de vecinos y viandantes, si bien conservará la portada principal del templo como "testigo" de su memoria histórica y patrimonial.

Según ha trasladado la Oficina de Medios del Obispado de Almería, la actuación se llevará a cabo tras los informes técnicos y el procedimiento administrativo impulsado desde el Ayuntamiento de Cuevas, que ha valorado el estado de ruina del inmueble.

La decisión responde "exclusivamente" a motivos de seguridad y ha sido calificada como "dolorosa" para todas las partes implicadas. Desde hace años, el edificio arrastra "importantes deficiencias estructurales" que afectan al conjunto de la construcción.

De hecho, con anterioridad ya se habían realizado actuaciones de refuerzo en la torre, aunque estas medidas "no lograron solucionar el problema de fondo debido al avanzado deterioro estructural del inmueble".

La intervención prevista contempla la demolición del edificio por razones de seguridad, aunque la Diócesis ha indicado que se conservará la portada principal del templo como elemento vinculado a este "emblemático inmueble cuevano".

El vicario general de la Diócesis de Almería, Ignacio López Román, ha señalado que para la Iglesia diocesana "es realmente una desgracia que haya tenido que suceder así", a la vez que ha subrayado que "la prioridad absoluta ha sido siempre proteger la vida de las personas ante el riesgo real de desprendimientos y derrumbe".

Asimismo, desde la Diócesis han recordado que en distintas ocasiones se había mostrado disposición a colaborar con las administraciones para buscar soluciones de futuro para el edificio.

No obstante, ha explicado que la magnitud de los daños y el elevado coste que requeriría una rehabilitación integral hacían "inviable" una actuación parcial que garantizara la seguridad.