Archivan la causa por el crimen de una mujer en La Mojonera (Almería) tras la huida del único sospechoso

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ALMERÍA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Ejido (Almería) Plaza 4 ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones relativas al crimen de la mujer de 35 años de edad que murió a puñaladas en plena calle de La Mojonera (Almería) el pasado 2 de octubre.

En auto emitido el pasado 10 de marzo, consultado por Europa Press, la juez da cuenta del estado en paradero desconocido en el que se encuentra el único sospechoso por estos hechos, sobre el que constan una orden de detención internacional ante su supuesta huida a Marruecos tras el crimen.

En este sentido, y debido a la falta de nuevos indicios mientras que se localiza al supuesto autor de los hechos, acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se siguen ante un supuesto delito de homicidio.

El juzgado ya avaló una orden de búsqueda internacional tras las pesquisas practicadas por la Guardia Civil ante la posibilidad de que el sospechoso embarcara en un ferry rumbo hasta Tánger (Marruecos) desde el Puerto de Algeciras (Cádiz), donde se localizó su vehículo aparcado. En el interior se hallaron además restos biológicos y un cuchillo que podría ser el arma del crimen.

El abogado Óscar Tripiana, letrado de la familia de la víctima, ya apuntó que las mismas cámaras de seguridad habrían captado junto a las cabinas del puerto algecireño al único sospechoso, de 53 años, que pudo relacionarse con la víctima a partir de la declaración de algunos testigos y el contenido de los dispositivos y efectos personales de la víctima.

En este sentido, uno de los hermanos del sospechoso ha prestado ya declaración en sede judicial para tratar de esclarecer lo ocurrido. Según su testimonio, desconocería el paradero de su hermano aunque, según fuentes presentes en su declaración, habría reconocido la posibilidad de que se marchara el mismo día del crimen, cuando se le perdió la pista e incluso se denunció su desaparición.

El sumario arroja indicios de que el acusado podría haber mantenido algún tipo de relación previa de carácter breve con la víctima, la cual habría finalizado el 27 de septiembre, aunque en un primer momento se descartó que el crimen pudiera encuadrarse en un acto de violencia de género al no constar relaciones por parte del entorno de la víctima, que vivía desde hacía poco en La Mojonera.

"Parece ser que estuvieron un tiempo conviviendo", explicó entonces el letrado, quien en este punto de la instrucción no descarta que más adelante el caso pueda orientarse hacia un posible crimen machista si bien antes deberán practicarse más pruebas y conseguir la detención del sospechoso.

El cuerpo del a víctima apareció ya sin vida en la calle Lavadero de La Mojonera en la tarde del pasado 2 de octubre con hasta cinco heridas de arma blanca, una de las cuales afectó a órganos vitales y le ocasionó la muerte de forma prácticamente instantánea.

Fueron en torno a una decena de avisos sobre las 20,30 horas los que recibió el servicio de emergencias ante el hallazgo del cuerpo. Se dio aviso a servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local, aunque los médicos que acudieron a la zona solo pudieron certificar la muerte de la mujer.