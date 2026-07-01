Atendidos cerca de cien migrantes tras alcanzar la costa de Almería en patera, diez de ellos heridos

ALMERÍA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias y la entidad Cruz Roja han atendido desde este pasado martes a cerca de un centenar de personas que han conseguido alcanzar a bordo de diferentes pateras varios puntos de la costa de Almería, entre los que se contabilizan al menos diez heridos.

La última de las embarcaciones ha sido avistada sobre las 6,35 horas de este miércoles en la Playa de los Muertos de Carboneras, donde las autoridades fueron alertadas ante la llegada de una patera, según han indicado a Europa Press fuentes del 112 Andalucía.

En este sentido, desde la Guardia Civil se ha confirmado la localización de en torno una decena de ocupantes de la patera, que han sido conducidos al Centro Temporal de Extranjeros de Almería (CATE) ubicado en el puerto pesquero de Almería.

Durante la jornada de este martes, los equipos de respuesta inmediata ante emergencias (ERIE) de Cruz Roja atendieron a otras 46 personas, entre ellos cuatro menores de edad, que alcanzaron la playa de los Cocones de Carboneras sobre las 5,00 horas de la madrugada.

En este sentido, del total de personas que desembarcaron en la playa, tuvieron que ser atendidas por heridas e incluso, una de ellas, fue evacuada al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería debido a un traumatismo en una rodilla.

De otro lado, en la zona del Poniente, también se constató el desembarco de una patera con más de 40 personas que consiguió llegar por sus propios medios hasta el litoral, donde se apostó ante la mirada de decenas de bañistas en un espacio situado cerca del camping de Balerma, próximo a Guardias Viejas.

El desembarco de la patera, que posteriormente volvió mar adentro, derivó en avisos a la Policía Local de El Ejido y la Guardia Civil, que organizaron el traslado de los inmigrantes al CATE tras localizar a dos de ellos en las proximidades.