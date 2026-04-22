El Ayuntamiento de Almería abrirá "en breve" un espacio para organizar la atención por la regularización de inmigrantes

Personas migrantes esperan para tramitar su regularización administrativa en las inmediaciones del Ayuntamiento de Almería. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha asegurado que el Ayuntamiento dispondrá "en breve" de un emplazamiento "ideal" con el que concentrar y ordenar la atención derivada del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, ante la saturación que esta tramitación genera en el Consistorio, especialmente en relación con los documentos del padrón y de los servicios sociales comunitarios.

A preguntas de los medios, la regidora ha explicado que este martes mantuvo una reunión con el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y que, como continuación de ese contacto, este miércoles se ha celebrado una reunión técnica entre personal de la Subdelegación y responsables municipales.

Las declaraciones de la alcaldesa se producen después de que Almería Acoge se viera obligada este martes a cerrar su sede ante una "avalancha de más de mil personas" que acudieron para obtener el certificado de vulnerabilidad necesario en determinados supuestos del proceso de regularización extraordinaria. La ONG señaló además que el lunes había expedido 180 certificados antes de que la situación se desbordara.

Este mismo miércoles, la entidad ha anunciado que retomará la atención a partir de este jueves, aunque solo mediante cita previa telefónica, mientras continúan las conversaciones con la Subdelegación del Gobierno para tratar de ordenar la afluencia y ofrecer una atención "digna" a los solicitantes.

El proceso extraordinario de regularización abrió el plazo de solicitud el pasado 16 de abril y permanecerá abierto hasta el 30 de junio. La atención presencial se presta en oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería, con una de estas últimas en Almería.