El Ayuntamiento de Almería adjudica a FAAM el mantenimiento de bancos del mobiliario urbano de la ciudad

Imagen de un banco en mal estado. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha adjudicado a la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) el contrato menor de servicios para el mantenimiento de bancos de mobiliario urbano en la ciudad por un importe total de 17.981,81 euros.

La actuación, impulsada por el Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, permitirá llevar a cabo trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en bancos ubicados en diferentes espacios públicos de la ciudad con el objetivo de "mejorar su conservación, prolongar su vida útil y garantizar las condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y estética", según ha concretado el Consistorio almeriense en una nota.

Por su parte, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha destacado que esta adjudicación responde, por un lado, a "la mejora y conservación de nuestro mobiliario urbano, optimizando los recursos públicos a través del mantenimiento y la reparación de elementos que aún pueden seguir prestando servicio", y, por otro, a la apuesta "por la contratación socialmente responsable, generando oportunidades laborales en este caso para personas con discapacidad".

Además, Urdiales ha destacado que esta iniciativa se plantea como una experiencia piloto que permitirá evaluar nuevas fórmulas de mantenimiento del mobiliario urbano. "Queremos comprobar la eficacia de este modelo de trabajo para seguir mejorando la gestión de los servicios municipales y ofrecer una respuesta cada vez más ágil y eficiente a las necesidades de nuestros vecinos", ha explicado.

En concreto, los trabajos previstos incluyen actuaciones de lijado y tratamiento de superficies de madera, pintura y reparación de estructuras metálicas, sustitución de elementos deteriorados y otras labores destinadas a recuperar el estado óptimo de los bancos existentes en el municipio.

Asimismo, Urdiales ha detallado que "la sostenibilidad no consiste únicamente en incorporar nuevos equipamientos, sino también en cuidar y mantener los que ya tenemos. Con este contrato fomentamos una gestión más eficiente y respetuosa con los recursos, evitando sustituciones innecesarias y alargando la vida útil del mobiliario urbano".

Al hilo, el edil ha explicado que la necesidad de esta actuación viene motivada por el desgaste acumulado en "numerosos bancos" de la ciudad, agravado en algunos casos "por el vandalismo, la exposición continuada a las condiciones climatológicas y por los efectos de los temporales registrados durante los últimos meses".

Junto a la mejora de los espacios públicos, el responsable municipal ha valorado la labor que desarrolla FAAM. "Estamos hablando de una entidad de referencia en nuestra provincia, comprometida con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad", ha indicado, al tiempo de precisar que "esta adjudicación demuestra que es posible avanzar simultáneamente en la mejora de los servicios públicos y en la construcción de una ciudad más inclusiva y con mayores oportunidades para todos".

En suma, el contrato tendrá una duración de seis meses y se desarrollará mediante un sistema flexible de actuación que permitirá adaptar los trabajos a las "necesidades reales detectadas en los barrios del municipio".