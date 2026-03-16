El Ayuntamiento de Almería aprueba un proyecto de casi 800.000 euros para renovar el alumbrado público de la ciudad

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, acompañada de concejales durante la rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado el proyecto de adecuación de las instalaciones de alumbrado público del municipio --Fase 1--, una actuación que contará con un presupuesto base de licitación de 797.864 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El proyecto, dividido en dos lotes, contempla la sustitución y renovación de numerosos elementos deteriorados por el paso del tiempo, incluido el desmontaje de 369 luminarias y 139 soportes, así como la instalación de 357 columnas y báculos, 45 brazos complementarios y más de 590 luminarias entre tecnología LED y convencional.

La actuación incluirá, además, trabajos de obra civil como demoliciones, canalizaciones, la instalación de casi 2.500 metros de cableado, la reposición de pavimentos y el relleno de zanjas. También se llevarán a cabo tratamientos anticorrosión sobre 355 columnas y la aplicación de sistemas de protección frente a grafitis y adhesivos.

Así lo ha explicado la portavoz del equipo de gobierno municipal, Sacramento Sánchez, quien ha señalado que esta intervención responde al compromiso municipal "de mejorar las instalaciones de alumbrado público y renovar columnas deterioradas, en muchos casos por la acción del tiempo o por la degradación generada por los orines de perros".

Sánchez ha añadido que, debido a la "envergadura y dimensión de la red de alumbrado público", estas actuaciones no pueden ser atendidas por el servicio de mantenimiento diario, por lo que precisan ser abordadas mediante este contrato.

Esta actuación, ejecutada a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, permitirá mejorar la seguridad, la eficiencia energética y el estado general de una infraestructura esencial para la ciudad.