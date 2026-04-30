El Ayuntamiento de Almería licita por 800.000 euros la reforma integral del entorno de la Iglesia de Cabo de Gata

Recreación del proyecto de reforma del entorno de la Iglesia de Cabo de Gata, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado la licitación de las obras de reforma integral de la Plaza de la Iglesia y de las calles Iglesia, La Estrella del Mar, Chozas y Las Barcas, en la barriada de San Miguel de Cabo de Gata, una actuación que cuenta con un presupuesto base de 799.999,98 euros.

El proyecto, que ya fue aprobado en junta de gobierno local el pasado mes de marzo, cuenta con un plazo de ejecución estimado de seis meses y permitirá intervenir sobre una superficie cercana a los 11.000 metros cuadrados, si bien queda ahora pendiente la apertura del procedimiento de licitación, con previsión de inicio de las obras para el último trimestre de este año, según ha informado el Consistorio en una nota.

La intervención se enmarca en el compromiso municipal de poner en valor la barriada de Cabo de Gata y reforzar su papel como enclave turístico, comercial y residencial. Las obras permitirán renovar el estado actual de esta zona céntrica, mejorar las condiciones de accesibilidad y facilitar la movilidad peatonal en el entorno de la Iglesia, considerado uno de los "puntos neurálgicos" de la barriada.

De acuerdo con el proyecto redactado por la mercantil Ordaz Arquitectura S.L.P., los trabajos contemplan una reordenación integral del espacio público mediante la creación de una plataforma única, la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora general de la accesibilidad.

Además, la actuación prevé la renovación del alumbrado público y ornamental, la implantación de nuevas zonas verdes y la redefinición del sistema de evacuación de aguas y saneamiento.

La portavoz del equipo de gobierno y concejala del Área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, ha subrayado que la actuación "contribuirá a mejorar la calidad del espacio urbano, facilitando la movilidad peatonal y reforzando el atractivo turístico, comercial y residencial de la zona".

Esta iniciativa forma parte de la hoja de ruta del Ayuntamiento para la mejora de los espacios públicos en todo el término municipal y se suma a otras actuaciones ya ejecutadas en Cabo de Gata, como la remodelación del entorno del Mercado, que ha supuesto una inversión superior a 600.000 euros.

Con este tipo de proyectos, el Ayuntamiento de Almería continúa con la mejora y modernización de sus espacios públicos, con el objetivo de "reforzar el atractivo de sus barrios y consolidar la calidad de su litoral como uno de los principales activos turísticos de la ciudad".