El Ayuntamiento de Almería prevé adjudicar a Urbaser la recogida y transporte de residuos por 142,5 millones de euros

Archivo - El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería tiene previsto adjudicar a la empresa Urbaser el nuevo contrato de recogida y transporte de residuos urbanos de la capital por un importe de 142.535.795,78 euros para un periodo de once años, casi 20 millones de euros por debajo de la cantidad por la que se ha licitado el servicio.

La propuesta de Urbaser, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, cumple con los requisitos exigidos, "presentando algunas mejoras respecto a los mínimos establecidos para el servicio".

La empresa ha presentado un plan de implantación dividido en dos fases, con cronograma y maquinaria provisional detallada, y una operativa de recogida bien definida que incluye rutas, frecuencias, medios humanos y materiales, según ha explicado el Consistorio.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, ha subrayado que esta adjudicación "marcará el inicio de una nueva etapa en la gestión de los residuos urbanos en Almería, con un modelo más eficiente, moderno y respetuoso con el medio ambiente".

El nuevo contrato incorporará importantes mejoras, algunas de las cuales se establecían en el pliego de condiciones que ha regido esta licitación, y otras que han sido propuestas por Urbaser.

Entre otras, se renovará la flota de vehículos totalmente, con uso preferente de Gas Natural y eléctricos, reduciendo emisiones y ruidos. También se prevé la renovación y el aumento de la contenerización en todo el municipio, incluyendo una prueba piloto de reducción de olores en los contenedores marrones de orgánica.

Se prevé también la implantación del sistema puerta a puerta para la fracción orgánica de hostelería y grandes productores. Además, las pescadería tendrán la posibilidad de adherirse también a este sistema de recogida puerta a puerta.

El contrato prevé la colocación de 'islas emergentes' --contenedores portátiles-- que se colocarán durante unas horas en el casco histórico y Paseo de Almería, evitando así la presencia de estos elementos durante todo el día.

También se contempla la digitalización del nuevo servicio mediante una plataforma de gestión en tiempo real con tecnología GIS, que permitirá mejorar el control y la eficiencia de la recogida de residuos.

El contrato apunta además el refuerzo de los servicios de recogida de enseres, voluminosos y poda, la ampliación del horario del Punto Limpio del Sector 20, la construcción de una gasinera para la nueva flota de vehículos, la construcción de ocho islas completas de contenedores soterrados y renovación anual de los buzones en mal estado y un servicio de atención y subsanación de incidencias en horario de mañana y tarde. Habrá dos educadores ambientales para acompañar en labores de concienciación a pie de calle.

Una vez firmada la propuesta de adjudicación, Urbaser dispondrá de diez días para presentar la documentación requerida antes de elevar el expediente a la junta de gobierno local para la adjudicación del contrato.

Con esta adjudicación "el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la economía circular y con una Almería más limpia, sostenible y preparada para los retos medioambientales del futuro. Un contrato que mejorará sustancialmente la gestión de los residuos en nuestra ciudad", ha reconocido Urdiales.