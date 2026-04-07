El Ayuntamiento de Almería valora la ocupación hotelera de Semana Santa, con "picos d el 90%"

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, junto con la concejal de Urbanismo, Eloísa Cabrera. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha detallado que la ocupación media durante la Semana Santa ha alcanzado el 75 por ciento, en línea con el año anterior, con hoteles del centro por encima del 80 por ciento y algunos establecimientos superando el 90 por ciento.

Jornadas "clave" como Jueves y Viernes Santo registraron "picos del 90 por ciento, cifra que se mantuvo incluso durante el Sábado Santo en muchos alojamientos", según ha trasladado en una nota tras ofrecer una balance sobre el desarrollo turístico de la Semana Santa.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, el turismo nacional ha estado liderado por Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza, mientras que a nivel internacional destacan Francia, Alemania, Reino Unido y Holanda.

La Oficina de Turismo ha atendido a 1.540 personas en 706 consultas, centradas principalmente en itinerarios procesionales, visitas culturales, iglesias y gastronomía típica, "siendo además la exposición de Playmobil de Semana Santa un importante atractivo".

También el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Rafael Soto, ha realizado un balance "muy positivo" de la semana ante su "gran afluencia de público". "Hemos sacado Almería entera a la calle, junto a numerosos turistas que han llenado nuestras calles y han acompañado los cortejos procesionales", ha señalado.

Soto ha mostrado su "satisfacción" por el impacto económico en la ciudad, especialmente en la hostelería, subrayando que "la Semana Santa supone un impulso fundamental, permitiendo que quienes nos visitan disfruten tanto de nuestras procesiones como de la oferta gastronómica y comercial".

El presidente ha agradecido la labor del Ayuntamiento ante "la comunicación constante y necesaria entre la Agrupación y todas las áreas municipales", así como el trabajo de la Policía Local y del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad.

En su valoración, también ha valorado el regreso del Paseo de Almería como eje de la Carrera Oficial, "con mayor capacidad y ocupada al cien por cien cada día", así como la creciente presencia de turistas en una celebración declarada de interés turístico nacional.

Soto ha destacado además los avances organizativos y de seguridad, señalando la implantación de medidas como la formación en el uso de desfibriladores, así como la mejora en la fluidez de los cortejos, evitando largos intervalos entre hermandades. Igualmente, ha resaltado la alta participación de jóvenes, "un síntoma claro de que la Semana Santa tiene futuro y seguirá creciendo".

Igualmente, ha subrayado el comportamiento ejemplar de almerienses y visitantes, así como las favorables condiciones meteorológicas que han permitido que todas las hermandades realizaran su estación de penitencia, contribuyendo a una Semana Santa "muy bonita, única y cada vez más cómoda de disfrutar".

PRIMER TRIMESTRE

Respecto al balance del primer trimestre, Pérez de la Blanca ha indicado que cerca de 7.000 personas han pasado por la Oficina de Turismo, lo que supone un incremento de casi 2.000 visitantes respecto al mismo periodo del año anterior. Durante estos meses ha predominado el turismo nacional, especialmente de Madrid y Barcelona, junto a visitantes valencianos.

El edil ha explicado que durante los días laborables ha destacado el turismo vinculado al Imserso, lo que generó un flujo constante de visitantes, mientras que los fines de semana han estado marcados por el turismo de parejas. Asimismo, ha subrayado el interés por la programación de eventos como el Carnaval y la Semana Santa, así como por la oferta cultural y gastronómica.

En términos de ocupación hotelera, el trimestre se ha cerrado con una media del 65 por ciento --61 por ciento en enero, 65 por ciento en febrero y 69 por ciento en marzo--, con hoteles del centro alcanzando hasta el 85 por ciento en este último mes.

En materia cultural, la Red Municipal de Museos ha registrado 40.585 visitantes, con especial crecimiento en el Centro de Interpretación Patrimonial, el Yacimiento Arqueológico y el Museo de la Guitarra. También se ha destacado el incremento de actividad en el campo municipal Alborán Golf, con un crecimiento cercano al cuatro por ciento respecto al año anterior.

El concejal ha destacado la llegada del primer crucero del año, el 'Seven seas voyager', con 700 pasajeros y cerca de 500 tripulantes, como anticipo de una temporada que "refuerza el posicionamiento turístico de la ciudad".