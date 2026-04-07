El Ayuntamiento valida la obra del Paseo de Almería superada la Semana Santa: "Es un revulsivo para el casco histórico"

Obras del Paseo de Almería en la vertiente sur, en conexión con la Rambla Federico García Lorca. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera (PP), ha señalado este martes que las obras de remodelación y peatonalización del Paseo de Almería van a hacer de este espacio un "revulsivo para el casco histórico" de la capital una vez superada la Semana Santa, que ha vuelto a hacer uso de un tramo de esta arteria de la ciudad predestinada a acoger de nuevo "los grandes eventos que siempre había albergado".

"La afluencia de personas, el cortejo en Semana Santa y la actividad de Navidad vienen a demostrar que era esa la obra que hacía falta en el centro de la ciudad de Almería", ha defendido Cabrera a preguntas de los medios, ante quienes ha recalcado que la actuación "vertebra" la ciudad más allá de que "habrá gente a la que le guste más o le pueda gustar menos".

La concejal ha reafirmado la apuesta que el equipo de gobierno efectuó sobre el diseño del Paseo para acoger grandes desfiles como la Cabalgata de Reyes o parte de la Carrera Oficial de la Semana Santa, para la que "no ha habido que mover ni una farola" así como tampoco reducir los polémicos parterres que, en la zona más próxima a la Puerta de Purchena, sí fueron recortados para facilitar el tránsito de personas.

Con ello, Cabrera ha asegurado que no ha sido preciso hacer "grandes reposiciones de jardinería" pese a las imágenes difundidas por el propio Consistorio en sus redes, en las que los transeúntes pisaban plantas y flores para poder atravesar la vía; una situación que la edil ha acotado a un "momento determinado" antes de calificar de "ejemplar" el comportamiento general de la ciudadanía.

"Yo rompo una lanza por el comportamiento cívico de los ciudadanos de Almería", ha manifestado tras invitar a los vecinos a sentirse "orgullosos" y a quedarse "con lo positivo" de una remodelación que es "la obra e infraestructura que hacía falta" en Almería.

En la misma línea, ha destacado la "versatilidad" que ha demostrado la renovación de la Puerta de Purchena y su fuente, a ras de suelo y sin elementos que la delimiten, que es "idónea" y cuenta con el "diseño correcto" para poder ocupar el espacio en momento puntuales mediante su vaciado. "Esa versatilidad permite en un momento determinado poder disfrutar enteramente de todo el espacio de la Puerta Purchena", ha insistido.

De otro lado, la concejal ha descartado por el momento introducir en el Paseo de Almería algún tipo de entoldado que proporcione más espacios de sombra durante el verano al considerar que la vegetación de la que dispone, principalmente a través de su hilera doble de ficus, proporciona el cobijo necesario.

PROLONGACIÓN HASTA EL PUERTO

Cabrera ha explicado además que los servicios jurídicos y de intervención del Ayuntamiento examinan ya la obra que complementará la actuación en el Paseo para unificar este espacio con el nuevo Puerto-Ciudad a través de la renovación de la trama en el tramo entre la Vía Parque y Reina Regente a través de toda la parte sur de la Rambla Federico García Lorca en su vertiente descendente.

"En las próximas fechas sacaremos a licitación ya esa avenida Reina Regente", ha dicho Cabrera ante la intención municipal de que las obras puedan ejecutarse "antes de que termine este año", de modo que "cualquier persona pueda andar desde la Puerta Purchena hasta el Paseo de Ribera del Puerto de Almería" en una vía peatonal.

La responsable municipal de Urbanismo, quien ha pedido disculpas ante las molestias que este tipo de obras pueden suscitar, ha asegurado que la actuación en su conjunto va a ser "un antes y un después de la ciudad" junto con la remodelación prevista para el Parque Nicolás Salmerón, la segunda fase de Puerto-Ciudad o el soterramiento de las vías del tren.