Bolaños pide "calma" y subraya que el Gobierno realiza "seguimiento en tiempo real" del crucero con casos de hantavirus

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios en Vícar (Almería). - MARIAN LEON/EUROPA PRESS

VÍCAR (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha querido trasladar este jueves un mensaje de "total tranquilidad y calma", y ha subrayado que el Gobierno está realizando un "seguimiento en tiempo real" y "muy pormenorizado" de la situación del crucero con casos de hantavirus detectados, que ya partió desde aguas de Cabo Verde y llegará en tres días al puerto secundario de Granadilla de Abona en Tenerife.

Así lo ha señalado el ministro a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Vícar (Almería), desde donde también ha apuntado que no tiene "ninguna duda de que todas las personas que están" en el barco "querrán estar protegidas" y "cuidadas por ellos mismos, pero también por sus familias, por el resto de la ciudadanía".

Dicho esto, ha apuntado que, del seguimiento "en tiempo real" que se está realizando desde el Gobierno se puede afirmar que, "en este momento, hasta ahora, no hay personas con síntomas en ese barco de tener el hantavirus".

Bolaños ha garantizado que el Ejecutivo va a continuar "con el seguimiento en tiempo real", así como que, "por supuesto", va a "tomar las medidas que sean necesarias", y "existen herramientas legales en la ley vigente para que el Gobierno pueda garantizar y proteger la salud pública de toda la ciudadanía", por lo que ha insistido en llamar a la "tranquilidad" y la "calma".

A preguntas de los periodistas después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, apuntase este pasado miércoles que la repatriación de los 14 españoles contagiados de hantavirus que viajaban en el barco 'MV Hondius' "está preparada", y que la cuarentena en el Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla' de Madrid será "voluntaria", el ministro Bolaños ha incidido en señalar que en la legislación vigente hay "herramientas legales" para que desde el Gobierno se puedan "tomar decisiones para proteger la salud pública de la ciudadanía", y ha apostillado que está "seguro" de que su compañera de gabinete "también quería decir eso".

Por otro lado, el ministro ha defendido que el Gobierno está informando a las "comunidades autónomas afectadas" por este asunto, "sobre todo" la de Canarias, y al respecto ha recordado que este mismo jueves va a haber una reunión de la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

"Pero, más allá de esa reunión presencial, ha habido multitud de conversaciones telefónicas, de mensajes, y está habiendo una información periódica constante que se le está dando a la comunidad autónoma de Canarias", ha remachado Félix Bolaños.

Finalmente, a preguntas de los periodistas por críticas del gobierno de la Comunidad de Madrid sobre falta de información del Ejecutivo, ha respondido que "igual en México no tiene cobertura la presidenta" de dicha región, Isabel Díaz Ayuso, de viaje estos días en dicho país americano.