La borrasca 'Leonardo' deja una treintena de incidencias en la provincia de Almería sin afecciones graves

ALMERÍA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Almería ha registrado hasta primera hora de la tarde de este miércoles alrededor de 29 incidencias sin gravedad como consecuencia de la borrasca 'Leonardo', y mantiene una situación de "relativa normalidad", sin afecciones relevantes en los centros educativos y con incidencias puntuales en carreteras que se ven afectadas habitualmente en episodios de lluvia, según ha informado la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín.

En declaraciones remitidas a los medios, Martín ha señalado que las previsiones meteorológicas "afortunadamente se están cumpliendo", tras una mañana de seguimiento en la que se ha mantenido activado el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), desde el que se coordina el control y la toma de decisiones ante la alerta meteorológica en Andalucía.

La delegada ha precisado que Andalucía se encuentra en situación operativa 2, con especial incidencia en provincias como Jaén y Cádiz, así como en la de Málaga, "concretamente en Ronda, donde existen situaciones muy complicadas", frente a la evolución registrada en Almería, donde "se están cumpliendo las previsiones".

Según ha detallado, las incidencias contabilizadas en la provincia se han limitado a algunos cortes de carretera, principalmente en ramblas y pasos que presentan afecciones recurrentes cuando se producen precipitaciones, sin que se hayan registrado situaciones de gravedad.

En cuanto a los centros educativos, Martín ha indicado que los colegios no se han visto afectados, más allá de "pequeñas incidencias" en un centro del municipio de Adra, "que también suele tener ese tipo de problemas", y ha añadido que posteriormente "los niños han entrado con normalidad".

La delegada ha agradecido el "comportamiento ejemplar" de la ciudadanía por seguir las indicaciones del 112 y de los servicios de emergencia, y ha insistido en extremar la prudencia en los desplazamientos.

En este sentido, ha advertido a quienes tengan previsto viajar fuera de la provincia de que consulten previamente la situación, tanto por carretera como por tren, y ha recomendado que cualquier persona que decida emprender un viaje "haga las averiguaciones necesarias", atienda a la evolución de la alerta y siga las recomendaciones oficiales.