Cae en Almería la mayor plataforma de distribución ilícita online de manga en español con ganancias de cuatro millones

La Policía Nacional desarticula en Almería la mayor plataforma de distribución ilícita online de manga en español con ganancias de cuatro millones - POLICÍA NACIONAL DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Abr. (EUROPA PRES) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Almería como responsables de un servicio online para la difusión y distribución ilegal de manga en español, que operaba desde el año 2014 y contaba con millones de usuarios en todo el mundo. Las ganancias obtenidas, que superaban los 4 millones de euros, procedían de la publicidad, a través de un sistema de monitorización con ventanas emergentes de contenido pornográfico.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, la investigación de la denominada operación 'Fumetti' se inició en junio de 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de una plataforma online que ofrecía, de manera ilegal, el acceso a contenido manga. Tras las primeras pesquisas, descubrieron que se trataba del mayor repositorio de manga online de habla hispana.

La plataforma facilitaba de manera sistemática, y desde el año 2014, el acceso gratuito y no autorizado a un volumen masivo de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual. Según la Policía, el portal se había consolidado como el principal referente de piratería de manga en español con millones de accesos mensuales y una notable proyección internacional, causando un grave perjuicio a titulares de derechos, editoriales, traductores y al conjunto de la industria cultural.

El sistema de monetización consistía en la aparición constante de ventanas emergentes --'pop-ups'-- cada vez que el usuario interactuaba con la página web, ya fuera para navegar, seleccionar contenidos o avanzar en la lectura. La Policía destaca que este modelo, teniendo en cuenta el elevado volumen de tráfico, generaba importantes ingresos económicos para los administradores.

La investigación calcula que habrían obtenido beneficios superiores a los cuatro millones de euros, generados exclusivamente a través de la inserción de publicidad en la plataforma. Además, la mayor parte de la publicidad mostrada estaba orientada a la pornografía, con la consiguiente problemática social que generaba puesto que muchos de los usuarios eran menores de edad.

DESMANTELADO EL ENTRAMADO TECNOLÓGICO Y BLOQUEADA SU EXPANSIÓN

En el registro del domicilio del principal investigado, ubicado en Almería, los agentes localizaron un complejo entramado tecnológico destinado al mantenimiento y funcionamiento de la plataforma. Asimismo, constataron que el detenido se encontraba desarrollando una nueva página complementaria, cuya puesta en marcha ha sido frustrada gracias a la intervención policial.

Durante el registro también se intervinieron dos dispositivos USB, ocultos en el interior de un termómetro de pared, que contenían monederos fríos de criptomonedas con un valor superior a los 400.000 euros.

La Policía Nacional subraya la relevancia internacional de la operación al tratarse de una plataforma con fuerte implantación en todo el mercado hispanohablante. También destaca el fuerte impacto económico y reputacional generado sobre el sector editorial, al erosionar canales legales de explotación y desincentivar la inversión en creación, edición, traducción y distribución de contenidos.

Además, la saturación publicitaria del portal afectaba negativamente a la experiencia de los usuarios, contribuyendo al deterioro de la imagen de las obras difundidas. Por último, el cierre de la plataforma ha generado una amplia repercusión en redes sociales, reflejo de su elevado grado de penetración y popularidad, con publicaciones que habían alcanzado decenas de miles de interacciones.