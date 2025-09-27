La cantaora Lela Soto presenta en el Apolo de Almería sus "credenciales para ser figura del cante de largo recorrido"

ALMERÍA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con un Teatro Apolo casi hasta la bandera en la capital almeriense, la joven cantaora Lela Soto brindó en la noche de ayer viernes un "sobresaliente recital flamenco", dando a conocer su último disco 'El fuego que llevo dentro' y presentando así sus "credenciales para ser figura del cante de largo recorrido".

Se trata, según ha informado el Ayuntamiento de Almería en una nota, de un álbum en el que, "como en la actuación de anoche, demuestra que sigue manteniendo la sabiduría y solera de una saga familiar de postín como los Sordera, pero también una mirada inquieta, más grácil a la hora de los fraseos".

Todo ello, acompañada sobre las tablas por un "inspirado y versátil" Rubén Martínez a la guitarra, y con Reyes y Juana a las palmas. La propuesta formaba parte de la exitosa programación de otoño puesta en marcha por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, que ha arrancado llenando Auditorio y Apolo con cada una de las convocatorias.

"Estoy dichosa de venir a esta tierra donde se ha tratado siempre con mucho amor a mi padre, a mi abuelo, a toda mi familia. Para nosotros es como estar en casa", compartía Lela Soto después de cantar a pie un martinete. Además, a través de ligereza que otorga el ceñirse al metraje del formato canción, la cantaora tocó casi una decena de palos a lo largo de su actuación.

Siguió por malagueñas en 'A mi pare Manuel', y ofreció una preciosista "soleá moderna, con letra de mi tío Sorderita del que me encanta su sensibilidad" en 'Inaccesible', para luego "bordar a la perfección los tientos" con 'Andando por tu cuerpo', y "brillando por igual en el soniquete a compás, como en las partes bregadas". Antes de cruzar el ecuador del recital, se sumaron al escenario "parte de mis niñas", con Reyes y Juana a las palmas en una tanda tangos.

Tras un pequeño descanso para ella, con el que el público disfrutó de una tanda de falsetas creativas por bulerías de Rubén Martínez, la cantaora volvió a las tablas para "subir todavía más el nivel" con la soleá por bulerías, que "es el cante por excelencia" de la 'casa Sordera', garantizando así "la continuidad de la magistratura con un derroche sencillamente espectacular, despertando una de las ovaciones más cerradas de la noche".

Con todo ya ganado, Lela Soto y Rubén Martínez interpretaron unas alegrías todavía en fase de construcción, también de Sorderita, y le dedicó las seguiriyas 'No encuentro la calma' a su familiar la Pompi, hermana del Niño Gloria, para lo que contó con la colaboración del guitarrista almeriense José del Tomate, afirmando que "somos, por ahora, los últimos de una larga saga y hemos compartido muchas cosas. Para mí es un regalo contar con él cada vez que se lo pido", y cerró con unas festivas 'Bulerías de mi casa', que acabaría bailando a pie de escenario rememorando el clásico de 'Trinidad'.

Lela Soto, nieta del mítico Manuel Soto 'Sordera' e hija de Vicente Soto 'Sordera', "ha sabido encontrar un estilo propio que aúna la pureza del cante jondo con las sonoridades más actuales". Su paso por escenarios y festivales de todo el país, entre los que se encuentra Almería, donde ha actuado, tanto en el Festival de Flamenco y Danza, como en algunas zambombas flamencas, "ha consolidado su nombre como una de las voces femeninas más respetadas y buscadas del panorama", y "anoche presentó las credenciales más firmes para ser figura del cante de largo recorrido".