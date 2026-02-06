Carboneras (Almería) invita a la "desconexión real" en una nueva campaña turística con una web

Presentación de la campaña turística de Carboneras (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

CARBONERAS (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) y la Diputación de Almería han presentado oficialmente su campaña de promoción turística de la localidad bajo el lema 'Desconecta, para conectar con lo que importa' que lleva aparejada una nueva web para los usuarios.

El alcalde del municipio, Salvador Hernández, la diputada provincial de Turismo, María José Herrada, y la concejala de Turismo, Juana García, han presentado esta estrategia que han compartido además con hoteleros, restauradores y empresas de servicios en un acto celebrado en el Castillo de San Andrés.

La campaña invita a los viajeros a la "desconexión real, a alejarse de las pantallas y el ruido digital para reencontrarse con la esencia de la belleza, la naturaleza y el patrimonio de este pueblo del Mediterráneo", según ha indicado la institución provincial en una nota.

Esta propuesta se articula en torno a las cuatro estaciones del año y se dirige a cuatro perfiles específicos como son familias, turistas que viajan solos, parejas de mediana edad y el segmento senior.

Durante su intervención, el alcalde de Carboneras ha subrayado la importancia de los agentes del sector en el desarrollo turístico del municipio ya que "son el motor de la actividad durante todo el año".

"Con esta campaña seguimos trabajando la marca de destino para los 365 días del año, porque aunque no es sencillo romper la estacionalidad, lo tenemos todo para ser refugio de aquellos que buscan tranquilidad y conexión con lo que importa", ha dicho. Asimismo, ha agradecido su labor a la edil del área, "que está desarrollando un excelente trabajo para dar un salto de calidad como destino".

Por su parte, Herrada ha destacado que esta campaña supone "el pistoletazo de salida de una estrategia especial para un destino turístico de referencia en la provincia como es Carboneras". En este sentido, ha subrayado que se trata de una iniciativa que invita "a reflexionar sobre la importancia del turismo como motor de bienestar y desarrollo".

La diputada de Turismo ha valorado que "la campaña no se limita a un vídeo promocional, sino que va acompañada de una nueva web turística que facilitará a los visitantes la organización de su viaje y su experiencia en el municipio. Esta herramienta también va a simplificar el trabajo del sector empresarial, al integrar todos los contactos y recursos, y será útil tanto para quienes nos visitan como para los propios vecinos".

También ha subrayado el respaldo de la Diputación de Almería a esta campaña, enmarcada dentro de la estrategia global de promoción turística impulsada a través de la marca Costa de Almería, con el objetivo de reforzar la proyección nacional e internacional del destino.

"Desde la institución provincial seguimos trabajando de la mano de los municipios y del sector para construir una oferta turística sólida, innovadora y sostenible, que genere oportunidades, empleo y bienestar en toda la provincia", ha añadido.

En esa línea, el regidor carbonero ha dado también a conocer los detalles de una campaña que ya ha tenido impacto en toda Andalucía y que próximamente pondrá el foco en el norte de España, concretamente en Santander, Vitoria y Pamplona, aprovechando la nueva conexión aérea Almería-Santander.

Esta promoción forma parte de una estrategia turística que incluye la nueva web de turismo www.turismocarboneras.es con la que se ha mostrado "muy satisfecho", ya que brinda una "puerta de entrada digital" al municipio.

Durante el recorrido por la web, los asistentes han podido comprobar la navegabilidad intuitiva y su capacidad para facilitar tanto la planificación del viaje como experiencias diseñadas en función de si se quiere usar el vehículo o no, se viene con niños o se prefieren actividades acuáticas o terrestres.

Hernández ha avanzado que también se está trabajando para la implantación de una ruta con diez tótems y audioguía que permita conocer lo más destacado del municipio y en la implementación de una audioguía para conocer el Castillo de San Andrés. Para ello se cuenta con apoyo de la Mancomunidad de Municipios del Levante y del Grupo de Desarrollo Pesquero 'Almería a Levante0.

Con esta renovación total de su imagen y herramientas como destino turístico, Carboneras se posiciona dentro de la innovación turística, preparado para recibir visitantes durante cualquier época del año.