La cena 'Sabores que suman' recaudará fondos en Almería el 20 de marzo para investigar enfermedades raras infantiles

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, presenta la cena solidaria 'Sabores que suman 2026' junto a representantes institucionales, de la organización y chefs participantes. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de la Constitución de Almería acogerá el próximo viernes, 20 de marzo, la cena solidaria 'Sabores que suman 2026'. La iniciativa, impulsada por la asociación 'Almería Gastronómica' con la colaboración del Ayuntamiento, destinará íntegramente su recaudación a la Fundación Poco Frecuente para apoyar la investigación en enfermedades raras infantiles.

El encuentro consistirá en una cena con estaciones temáticas en las que los asistentes recorrerán distintos espacios gastronómicos como el mar, la huerta, el fuego o el dulce a través de elaboraciones que los chefs prepararán en directo, según ha informado el Consistorio en una nota.

Las entradas tienen un precio de 80 euros en concepto de donativo y cuentan con ventajas fiscales, ya que cada consumidor puede desgravar hasta el 80 por ciento de la aportación, por lo que el coste final sería de 16 euros. En el caso de las empresas, la deducción alcanza el 45 por ciento. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web 'www.migranodearena.org'.

Los organizadores prevén la asistencia de unos 500 comensales en una velada que contará con música en directo y distintas sorpresas durante la cena.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha señalado durante la presentación de la iniciativa que "los mejores chefs de la provincia participarán en esta celebración al aire libre donde la solidaridad y la gastronomía, una vez más, irán de la mano".

La presidenta de la Fundación Poco Frecuente, María del Mar García Beltrán, ha recordado que "el 20 de marzo os esperamos a todos los almerienses para que nos acompañéis en esta cita, donde el cien por ciento de lo recaudado irá destinado a la asociación".

Asimismo, ha agradecido "al Ayuntamiento, por su inconmensurable ayuda; a Almería Gastronómica, por ponérnoslo tan fácil y a todas las empresas privadas, que son muchas, que han colaborado en la cita".

EL EVENTO

La cita contará con un total de 19 chefs de toda la provincia y con tres cortadores de jamón: Rafa Madrid, Antonio Yélamos y Fran Franco. Además, se instalarán once mesas en las que los cocineros elaborarán distintos 'pintxos' en parejas, junto a una mesa de postres y pan artesanal del Obrador Las Pitas.

Entre los chefs participantes figuran Tolo Carrillo, del restaurante Casa Rafael; Noelia Carrión, formadora; Manuel, de Edén; Belén, de El Errante; Luis Arango, de La Esquinica; Keka, de Gurasoak; Patricio Úbeda, de Blanca Brisa; Rafa, de Almería Gastronómica, y Héctor y David, de Katsu Izakaya.

La lista se completa con María, de Marhaba; Juan Miguel, de Rusti; Ginés Peregrín, de Ginés Peregrín; Cristian, de Villa Carmona; Juan Ramón, de Salones Puerta de Europa; Carlos Salinas, de Las Pitas; Rafa Montehor; Ángel, de El Terrao, y Sergio, del Hotel Barceló.

Durante la presentación, Patricio Úbeda, del restaurante Blanca Brisa, ha señalado que "llevamos más de un año con este proyecto, muy ilusionados y con muchas ganas" y ha confiado en que "este sólo sea el principio de otros tantos eventos que podamos realizar".

Por su parte, Noelia Carrión ha agradecido "al Ayuntamiento y a todas las empresas colaboradoras de este evento" y ha animado a participar porque "vamos a pasar una noche muy amena, con mucha comida y con música en directo".

En cuanto a los platos, Tolo Carrillo, de Casa Rafael, ha adelantado que preparará "un crujiente de carrillera con crujiente de cebolla". También ha explicado que Belén elaborará una tartaleta con mousse de tomate y queso de cabra, mientras que Katsu presentará un 'pintxo' con trufa y cecina.

Por su parte, Ginés y Rafa prepararán una calabaza asada con pesto, mientras que Patricio elaborará un canelón de marisco con salsa de piquillo. Carrillo ha señalado que serán "once pintxos que vamos a elaborar con muchísimo cariño y mucho amor".