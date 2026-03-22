Cerca de 2.000 almerienses se suman a la carrera azul por el autismo de Altea por el autismo

Un instante de la carrera azul por el autismo en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cinco años de forma consecutiva, la marea azul ha llenado el Paseo Marítimo de corredores y marchadores que han participado en la Runner Fashion Carrera Azul por el Autismo. Dos mil personas, todas las plazas cubiertas, han realizado un recorrido de 2,5 kilómetros y regreso, un total de cinco kms, frente a la playa y el mar en esta prueba, con un trazado lineal, que fomenta el deporte saludable y la inclusión, siempre bajo la organización de la asociación Altea y la visualización del autismo.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha dado la salida, acompañado por la diputada de Deportes, María Luisa Cruz, y los delegados territoriales de Inclusión Social, Francisco G. Bellido, Sanidad, Juan de la Cruz Belmonte, y Justicia, Rebeca Gómez. La gran protagonista ha sido Altea Autismo Almería y la labor que realiza para 450 familias. Asimismo, ha asistido su presidenta y vicepresidenta, respectivamente, Mari Carmen Almagro y Eva Pérez.

En cuanto a la competición, en categoría masculina, el ganador ha sido Alberto Segovia con un tiempo de 00:15:51, seguido de Manuel Villa, con 00:16:15, y tercero, Salvador Sánchez, con 00:16:17. Y en mujeres, la primera en entrar a la meta ha sido Miriam López, con 00:19.14, seguida de Lourdes González, con 00:19:48, y, tercera, Carmen Montoya, con 00:19:51.

En nombre de la asociación, Eva Pérez ha dado las gracias "al compromiso de administraciones, Sandía Fashion, y toda la sociedad que cada año llena las plazas con la marea azul por el autismo". Por su parte, Antonio Casimiro ha querido felicitar a Altea, "por la organización de esta prueba cien por cien inclusiva", una carrera que ha definido como "pensada para corredores habituales, familias, asociaciones y personas que se han sumado a una causa solidaria como es visibilizar el autismo".

Además, el concejal ha manifestado que "desde el Ayuntamiento trabajamos cada día para que Almería sea una ciudad activa. Una ciudad que apuesta por la movilidad, por el deporte y por generar espacios y oportunidades para que la actividad física forme parte de la vida cotidiana de nuestros vecinos".

A su lado, la diputada de Deportes, María Luisa Cruz, ha destacado que "esta carrera se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario provincial porque une de forma ejemplar el deporte, la inclusión y la solidaridad" mientras que ha asegurado que, desde la Diputación, "trabajamos para impulsar iniciativas que, como esta, no solo fomentan hábitos de vida saludable, sino que también contribuyen a visibilizar realidades como el Trastorno del Espectro Autista y a construir una sociedad más comprometida y empática".

En este sentido, ha subrayado que "la marea azul' es "mucho más" que una prueba deportiva, sino "un símbolo del compromiso colectivo de toda la provincia con las personas con TEA y sus familias". En este sentido, ha apuntado que van a seguir apoyando este tipo de eventos "que convierten nuestras calles en espacios de convivencia, sensibilización y participación, invitando a todos los almerienses a sumarse a una jornada que demuestra que el deporte también puede ser una poderosa herramienta de transformación social".

Al hilo, Francisco G. Bellido ha destacado la labor de Altea y ha expresado el compromiso de la Junta de Andalucía por "construir una Almería y Andalucía más justa e igualitaria. Carreras como ésta fomentan el hábito del deporte, se comparte el mensaje de la inclusión y se visualiza el autismo. Felicidades a Altea por su trabajo".