El certificado de vulnerabilidad para migrantes genera dudas y largas colas en entidades y ayuntamientos de Almería

Ciudadanos marroquíes acuden al consulado rifeño en Almería para documentarse ante la regularización impulsada por el Gobierno. A 14 de abril de 2026 en Almería, (Andalucía, España). Unas 8.000 personas han pasado desde este sábado, 11 de abril, por el co - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tramitación de un certificado de vulnerabilidad para acceder al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ha generado largas colas a las puertas de los servicios sociales de los ayuntamientos de Almería, El Ejido, Roquetas de Mar o Níjar, entre otros, así como ante las entidades colaboradoras --ONG, sindicatos u organizaciones agrarias-- autorizadas para su emisión, desde las que han planteado dudas sobre la tramitación de dicho documento a lo largo del encuentro mantenido en la Subdelegación de Gobierno.

Fuentes del tercer sector han reconocido a Europa Press que la obtención de este certificado ha provocado una "avalancha" por parte de los interesados, que han acudido a los ayuntamientos, a las organizaciones sociales y otras entidades colaboradoras acreditadas como COAG para conseguir el documento con el que acceder al proceso que finaliza el próximo 30 de junio.

Aunque la regularización exime de certificado a los solicitantes de protección internacional, el resto de los demandantes deben aportar o bien un contrato o precontrato de trabajo, ya sea por cuenta ajena o propia; o bien un documento que acredite la permanencia de unidad familiar con menores o mayores con discapacidad a cargo; o como tercera opción, un certificado que acredite una situación de vulnerabilidad sellado por entidades en materia de asistencia social.

Es precisamente este último documento el que ha generado más controversia en cuanto a su expedición por algunos colaboradores. "Nosotros somos una organización agraria, pero no hacemos asistencia social para poder conseguir cuestiones de este tipo", ha explicado a Europa Press el secretario de Organización de COAG en Almería, Antonio Moreno, quien ha apuntado que están a expensas de que desde la Administración se clarifique mediante una instrucción cómo realizar este informe.

Esta circunstancia afecta a otras entidades colaboradoras carentes de servicios de asistencia social, las cuales esperan a que se produzca una novedad o modificación de la norma que allane el camino para dar respuesta a los interesados que se agolpan a las puertas de las sedes para completar su documentación.

"Hasta que no se clarifiquen esos procesos y cómo lo vamos a hacer, nosotros no podemos dar el servicio de ese informe", ha reconocido Moreno ante las colas que han apreciado en algunas de sus sedes en la provincia, como en Roquetas de Mar. "Arreglar papeles sí los vamos a arreglar, pero ese informe no lo vamos a poder gestionar hasta que no tengamos claro cómo lo vamos a hacer", ha especificado.

En la misma línea, varios de los participantes en el encuentro han destacado la paradoja existente al no haberse incluido como entidad colaboradora a Cruz Roja; una organización con capacidad para emitir certificado de vulnerabilidad. "Tal vez tendrán que cambiar la norma e introducir a Cruz Roja y a otras entidades que se han quedado fuera", han opinado varios de los involucrados en el proceso.

EL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA REFUERZA SU PLANTILLA

Más allá de las labor de las entidades, los propios ayuntamientos han reconocido un aumento de la demanda en los últimos días, por lo que el Ayuntamiento de la capital ha decidido establecer un refuerzo con ocho funcionarios más que prestarán servicio en el registro general y en la Oficina del Padrón.

Fuentes del Ayuntamiento de Almería han detallado a Europa Press que el objetivo es poder poner en marcha este refuerzo a lo largo de la próxima semana y establecer un itinerario específico para quienes acudan a realizar trámites relativos al proceso de regularización, con un número determinado de citas diarias a las que se podrá acceder el mismo día de manera presencial.

En este sentido, se dejará una segunda vía para los usuarios que acudan a realizar otros trámites, si bien se contempla la posibilidad de establecer un tercer cauce de atención diferenciado para quienes necesiten efectuar trámites relativos a las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Aunque desde el Ayuntamiento han negado que se haya producido el cierre de oficinas periféricas, desde el sindicato CSIF sin han asegurado que se ha producido en estos días atrás el "colapso" de algunas oficinas municipales "por la falta de previsión", lo que ha dejado plantillas "completamente desbordadas".

"Estas plantillas no sólo están para gestionar la documentación requerida para este proceso de regularización, sino que deben también deben atender las gestiones ordinarias del resto de ciudadanos", han recordado desde CSIF, desde donde consideran que se ha producido una "falta de planificación de las distintas administraciones" ante un proceso de calado en Almería dado su "alto índice de población extranjera pendiente de regularizar".

SIN ATENCIÓN PRESENCIAL EN EL LEVANTE

El proceso de regularización extraordinario contempla asimismo la posibilidad de atender de forma presencial bajo cita previa gratuita y a partir del próximo lunes, 20 de abril, a los usuarios a través de la Oficina de Extranjería, la sede del INSS y más de diez oficinas de Correos que se reparten en Almería, El Ejido y Roquetas de Mar, sin que se haya articulado ningún recurso de este tipo en el Levante almeriense.

Conforme al acuerdo suscrito por el Gobierno para la gestión del proceso, tanto la Oficina de Extranjería como la sede de la Seguridad Social contemplan horarios adicionales de entre las 16,00 y 19,00 horas para atender las citas mientras que en las oficinas de Correos solo para capitales y municipios de más de 50.000 habitantes es de 8,30 a 17,30 horas.

El sindicato Sipcte ha alertado ante esta previsión de que Correos afrontará a partir del próximo lunes la atención al proceso de regularización "sin los medios necesarios" y en un contexto "especialmente crítico" ante el arranque de las elecciones andaluzas, por lo que avisan de posibles "colas masivas, retrasos y un grave deterioro del servicio público".

No obstante, desde la Administración central han asegurado que se ha dispuesto el personal "necesario" que se podrá ir "dimensionando" conforme las necesidades, toda vez confían en que el 90 por ciento de la tramitación de la documentación se realice a través de los medios telemáticos dispuestos para la realización de los trámites.