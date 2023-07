Los chiringuitos, imagen protagonista del Cupón de la ONCE para el sorteo del próximo 1 de agosto

Presentación de la imagen del Cupón de la ONCE del sorteo del 1 de agosto.

Presentación de la imagen del Cupón de la ONCE del sorteo del 1 de agosto. - ONCE

ALMERÍA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, ha presentado este miércoles la imagen del cupón del sorteo del próximo 1 de agosto en el que los chiringuitos son los protagonistas bajo el lema 'Sabor y amistad' con el fin de difundir "la alegría gastronómica y musical de estos establecimientos".

La imagen ha sido mostrada al presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal), Pedro Sánchez-Fortún, durante un encuentro que han mantenido en el Paseo Marítimo de Almería, junto a la playa del Zapillo, con la perspectiva de los chiringuitos El Palmeral, El Sevillano Beach, Terraza del Mar y Tío Pepe.

"Este cupón quiere ser también un gesto de gratitud y reconocimiento a un sector que es sinónimo de profesionalidad y que tanto se identifica con nuestra forma de ser", ha dicho la directora de la ONCE en la provincia, para quien "ya no se puede entender la vida de los chiringuitos sin la presencia de un vendedor de la ONCE, que son auténticos centinelas de la ilusión en pleno verano".

Según la organización, en España el origen del chiringuito está en la localidad de Sitges (Barcelona), en la que se asentaron numerosos indianos de la burguesía catalana que se hicieron ricos en las Antillas. "Visitaban los bares de la zona para tomar café con la frase 'Ponme un chiringuito', en alusión a 'chiringo', palabra antillana que se refería a un chorrito de agua o de café", han detallado.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.