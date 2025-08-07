Coexphal pide aplazar las obras en la desaladora de Carboneras (Almería) para evitar un "grave perjuicio" en la campaña

ALMERÍA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de la provincia de Almería (Coexphal) ha solicitado el aplazamiento urgente de las obras de reparación y mantenimiento previstas en la desaladora de Carboneras, cuyo inicio está programado para el próximo 1 de septiembre, al considerar que comprometerían el suministro de agua a más de 8.000 hectáreas de cultivos hortofrutícolas en Níjar, en plena fase de trasplante.

Según ha indicado en un comunicado la asociación, las empresas productoras y comercializadoras del campo de Níjar han expresado su "inquietud por el impacto que esta actuación podría tener en la campaña agrícola de otoño-invierno 2025-2026". Aunque Coexphal reconoce la necesidad urgente de acometer estas obras, considera que la fecha elegida resulta "especialmente perjudicial para el sector".

"Los meses de septiembre y octubre son críticos en cuanto a las necesidades de riego, y la falta de agua comprometería gravemente la producción, comercialización y exportación de los productos agrícolas de la zona", han subrayado.

Por este motivo, la organización ha solicitado que el inicio de los trabajos se retrase hasta el 1 de noviembre, fecha en la que se espera disponer de fuentes alternativas como la nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Cuevas de Almanzora y la desaladora del Mar de Alborán.

Coexphal ha advertido de que comenzar las obras en septiembre supondría un grave perjuicio para un alto porcentaje de los cultivos de Almería, con impacto directo sobre la economía de la provincia. Por ello, ha apelado a la "sensibilidad y responsabilidad" de las autoridades competentes para que reconsideren el calendario previsto y pospongan las obras por el bien del sector agrícola y de toda la provincia.

La organización ha trasladado esta petición en una carta urgente enviada al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán Fernández, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.