Moreno ve "duro de conseguir" la mayoría suficiente el 17M: "Depende de cuatro diputados que están bailando"

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, saluda a la candidata del PP por Granada, Rocío Díaz, antes de visitar el mercado de Almuñécar (Granada). A 5 de mayo de 2026 en Granada (Andalucía - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que las encuestas que arrojan que podría revalidar la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo animan, pero es conscientes de que va a ser "duro" conseguirla y que depende de cuatro diputados que en estos momentos están "bailando".

En una comparecencia ante los medios de comunicación durante una visita a Almuñécar (Granada), Moreno ha valorado así la encuesta sobre intención de voto para las elecciones del 17 de mayo que ha hecho pública este martes la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) y en la que señala que el PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 56 diputados, obteniendo el 42,4% de los votos y una ventaja de 22,3 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 20,1% de los sufragios y caería hasta los 25-27 escaños.

"Las encuestas son las fotos de un día y, por tanto, uno tiene que ser consciente de que eso no es el resultado único, sino que el único que nos vale a nosotros es el del 17 de mayo, cuando se haya escrutado el 99 o el cien por cien de los votos", ha indicado Moreno.

No obstante, ha señalado que esas encuestas que otorgan al PP-A la posibilidad de reeditar la mayoría absoluta "animan" e "ilusionan", porque la tendencia de todos los sondeos es que su partido "va al alza y que estamos muy cerca de esa mayoría suficiente, que es posible, pero que va a ser duro y difícil conseguirla".

"Las encuestas lo que nos está diciendo es que por muy poco margen y muy pocos votos nos vamos a jugar la mayoría de estabilidad", según ha manifestado el candidato del PP-A, que ha indicado que ese margen está "entre 20.000, 25.000 votos o 15.000 votos", dependiendo de cada provincia.

Según ha añadido, ahora mismo "hay cuatro diputados que están bailando y si esos diputados entran hacia un lado o entran hacia otro, o bien tendremos una mayoría suficiente o bien nos quedaremos sin esa mayoría suficiente a pesar de estar muy cerca de ella".

Moreno ha confiado que, concretamente, por la provincia de Granada se pueda alcanzar un diputado más y pasar de los seis de la legislatura finaliza a los siete.

Ha señalado que hay que seguir trabajando mucho, aunque las encuestas "ilusionan" y muestran que "las cosas van bien" y que el PP-A "cuenta con el cariño mayoritario de la sociedad andaluza, pero eso no es suficiente hasta el 17 de mayo".

"Todas las encuestas nos dicen que esa mayoría está cerca, pero ninguna encuesta nos va a garantizar que tengamos los 55 escaños que nos dan esa mayoría de confianza, de estabilidad y de seguridad", ha indicado.

Según Moreno, existen muchos motivos para "seguir votando" al PP-A: "Durante siete años y tres meses que llevo de presidente ya aquí no se habla de corrupción, ni de los ERE, ni de Invercaria, ni de tanta sinvergonzonería que hemos vivido". "Ahora hay orden y ahora hay prestigio de Andalucía, que funciona mejor", ha apuntado.

Ha agregado que sólo hay dos modelos de cara a las elecciones, el que "no tiene ambición, el modelo de la componenda de todos" los demás partidos, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, el "modelo estable, serio y riguroso" que representa el PP-A, que es "la única opción real de gobierno".

Y la decisión importante que tienen que tomar los ciudadanos, según ha añadido, es si quieren que "nuestro gobierno siga con las manos libres" y que sigamos progresando y trabajando para el conjunto de los ciudadanos, o si quieren "que el ruido, la bronca y los insultos que vemos todos los días en otros lugares de España" venga a esta comunidad: "Eso es lo que está en juego".

"Es verdad que tienen que decidir los andaluces, pero todo parece indicar que puedo volver a ser presidente, y el tema es si solo o acompañado, y yo creo que solos podemos caminar mucho más rápido, mucho más libre y con más eficiencia", ha sentenciado.