PSOE se compromete a contratar 13.000 nuevos docentes en Andalucía y a mejorar sus condiciones laborales

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía y candidata al Parlamento andaluz por Málaga, Patricia Alba, en rueda de prensa. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía y candidata al Parlamento andaluz por Málaga, Patricia Alba, se ha reunido este martes con sindicatos educativos y ha presentado las propuestas de los socialistas para los docentes andaluces, centradas en la estabilidad y el reconocimiento profesional, el compromiso de incorporar 13.000 nuevos docentes en Andalucía y la reducción de ratios.

Asimismo, se han comprometido a la disminución de la carga burocrática, la mejora de las condiciones laborales, la conciliación y el bienestar y la formación permanente del profesorado, según ha explicado Alba.

Así, ha advertido de que el profesorado andaluz "está sufriendo el abandono de la administración pública andaluza tras casi ocho años de gobierno de Moreno Bonilla", una situación que, ha señalado, se traduce en "más exigencias, cambios constantes de normas, más responsabilidad y una carga burocrática cada vez mayor".

"Eso tiene consecuencias: el profesorado se siente solo, siente que no tiene tiempo y que no cuenta con todos los recursos que necesita. Y cuando el profesorado pierde motivación, pierde fuerza la educación pública andaluza y perdemos oportunidades en nuestra tierra", ha afirmado.

Por ello, la candidata socialista ha defendido la necesidad de "impulsar un contrato educativo andaluz que ponga en el centro de las políticas públicas a los docentes". "Tenemos que cuidar de quienes nos educan", ha subrayado la candidata por Málaga.

Entre las principales medidas, Alba ha anunciado la aprobación de un Estatuto Docente Andaluz que garantice estabilidad, derechos y condiciones claras para el profesorado. "No puede ser que cada curso cambien las reglas del juego. Los docentes tienen que saber con claridad con qué recursos cuentan y en qué condiciones trabajan", ha explicado.

Asimismo, el PSOE plantea desarrollar la carrera profesional docente para que la experiencia, la formación y la innovación sean reconocidas también en la nómina, además de avanzar en la equiparación salarial con la media nacional. "Exigir responsabilidad sin una contraprestación justa es profundamente injusto", ha señalado.

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía ha destacado también el compromiso de incorporar 13.000 nuevos docentes en Andalucía con el objetivo de reducir las ratios en las aulas y reforzar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

En este sentido, ha citado la necesidad de aumentar las plantillas de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje e intérpretes de lengua de signos. "Atender a la diversidad no puede depender de la buena voluntad del profesorado. Necesitan recursos suficientes", ha remarcado.

Otra de las prioridades del PSOE será reducir la carga burocrática que soportan los docentes, una reivindicación histórica del sector que, según Alba, "lejos de solucionarse, se ha agravado en los últimos años".

Alba ha apostado, además, por reorganizar los horarios docentes para garantizar tiempo real de preparación de clases, coordinación con las familias y trabajo en equipo en los centros. Del mismo modo, ha anunciado el reconocimiento económico de las tutorías y de las funciones directivas, así como incentivos para los centros de especial complejidad, "que son muchos en Andalucía y necesitan una atención específica".

En materia de conciliación y bienestar laboral, el PSOE se compromete a garantizar derechos como la reducción progresiva de la jornada para el profesorado mayor de 55 años, permisos reales y la ampliación de los días de asuntos propios.

Por último, Alba ha defendido una apuesta "clara y decidida" por la formación permanente del profesorado. "Un sistema educativo fuerte necesita docentes preparados, valorados y acompañados. No puede haber docentes que sientan que no tienen la formación adecuada para afrontar determinadas realidades en las aulas andaluzas", ha indicado.

"Esto no va solo de educación, va de modelo de sociedad. Apostar por un profesorado motivado y con recursos es garantizar la igualdad de oportunidades en nuestras aulas. Tenemos que empezar por cuidar a quienes nos educan para que puedan educar en condiciones dignas", ha concluido.

