Condenado en Almería a casi once años de prisión por agredir y violar a su pareja tras una noche de fiesta

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a diez años y nueve meses de prisión a un hombre que tras una noche de fiesta agredió físicamente a su pareja sentimental antes de llevarla de manera forzada hasta su dormitorio donde más tarde la violó antes de que ella pudiera marcharse.

La sentencia, consultada por Europa Press y contra la que cabe recurso de apelación, impone al acusado diez años de cárcel por un delito de agresión sexual y nueve meses de prisión por otro de lesiones en el ámbito de la violencia de género, entre otras penas accesorias y el pago de 20.000 euros por daños morales.

El fallo da por probado que cerca de la medianoche del 15 de agosto de 2020 el acusado golpeó en varias ocasiones a la víctima y la llevó a la fuerza al dormitorio, donde la desvistió parcialmente antes de someterla a una agresión sexual.

Instantes más tarde y con el mismo "ánimo libidinoso", intentó obligar a la víctima a través de otra práctica sexual sin conseguir su propósito en esa segunda ocasión. A raíz de dicho episodio, la víctima sufrió varias en distintas partes del cuerpo de las que tardó unos diez días en reponerse físicamente.

La propia perjudicada explicó que antes de los hechos habían estado "de fiesta" y habían discutido en varios bares, de modo que fueron a la casa del acusado donde delante de otras personas, ella misma, le dio un golpe en la cara a un tercero, amigo del acusado.

Fue tras esta acción cuando el acusado se fue hacia ella y la agredió con puñetazos y patadas antes de cogerla del brazo y llevarla a la fuerza a la habitación, lo que fue corroborado por otra testigo que estaba en la vivienda, quien aseguró que no intervino "por miedo".

La misma testigo vio cómo el acusado agarraba del brazo a la víctima y se la llevaba a la habitación, momento en el que ella decidió marcharse del domicilio. Este extremo junto con la declaración del agredido, quien aseguró que tras el golpe no pudo hacer nada, fue tenido en cuenta por el tribunal para confirmar que las lesiones que presentaba la víctima se las ocasionó el acusado.

El tribunal calificó de "indubitada" la participación en los hechos por parte del acusado a raíz de la declaración "coherente, constante y plenamente creíble" de la víctima que se vio corroborada por la testigo así como por la documentación médica aportada al procedimiento y las explicaciones de quienes lo elaboraron.

Con ello, la Sala concluye que el acusado agredió a su pareja y posteriormente, empleando la fuerza física, la obligó a mantener relaciones sexuales con penetración contra la voluntad de la misma, "causándole diversas heridas que no requirieron tratamiento médico para sanar".

El teléfono 016 es el número de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial para las víctimas de violencia contra las mujeres y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 53 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.