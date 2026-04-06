Condenado a casi cuatro años de cárcel por golpear a un hombre con un cuchillo en la cabeza en Almería

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a tres años y nueve meses de prisión a un hombre acusado de intentar matar a otro en Palomares después de golpearle con un cuchillo de grandes dimensiones en la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico desde la ceja hasta la parte superior del cráneo.

El acusado, en prisión provisional a raíz de su detención después de que fuera identificado por la víctima, ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena fijada finalmente por la Fiscalía ante un delito de homicidio en grado de tentativa por el que inicialmente pedía ocho años de prisión.

En concreto, según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, los hechos tuvieron lugar sobre las 22,45 horas del 11 de mayo del pasado año cuando el acusado se acercó a la víctima en la calle Mayor de la pedanía del Cuevas del Almanzora y le golpeó con un machete con la intención de acabar con su vida.

El procesado, tras haber cometido la agresión, huyó de la zona donde se quedó la víctima, que posteriormente fue atendida por los servicios sanitarios que la trasladaron al Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa y, más tarde, al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital, debido a la gravedad de las heridas de las que, de otro lado, le han quedado secuelas.

En este sentido, el tribunal de la Sección Tercera también obliga al acusado a indemnizar al perjudicado con 32.460 euros por las secuelas tanto estéticas como anatómico funcionales, toda vez que no podrá acercarse al mismo ni comunicarse con él durante un periodo de diez años más que la pena de prisión impuesta.